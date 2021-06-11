Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Misafir Öğretim Üyeleri ile "Fidan Dikimi" Etkinliğinde Buluştu
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Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Misafir Öğretim Üyeleri ile "Fidan Dikimi" Etkinliğinde Buluştu

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Misafir Öğretim Üyeleri ile 'Fidan Dikimi' Etkinliğinde Buluştu
Habermetre - Haberler | Toplum

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi bünyesinde bulunan Botanik Bahçe'de 10. 06. 2021 tarihinde düzenlenen fidan dikimi etkinliğinde; Sayın Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Rektör Vekili Prof. Dr.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi bünyesinde bulunan Botanik Bahçe'de 10. 06. 2021 tarihinde düzenlenen fidan dikimi etkinliğinde; Sayın Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar ve Mütevelli Heyet Başkanlığımızca düzenlenen "Anayurttan Atayurda Sağlık Köprüsü" projesi kapsamında üniversitemiz Tıp Fakültesini ziyaret eden Prof. Dr. Mustafa Solak, Prof. Dr. Sait Bilgiç, Prof. Dr. Mehmet Yavuz Coşkun ve Prof. Dr. Harun Cansız bir araya geldiler.

Üniversitemiz Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek'in ilk fidanı dikerek can suyunu vermesinin ardından, misafir öğretim üyeleri de kendi adları için ayrılan bölümde fidanlarını dikerek can sularını verdiler.

Sayın Prof. Dr. Muhittin Şimşek ve misafir öğretim üyeleri, Rektör Vekili Tomar'a etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür ettiler.

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Kaynak: Habermetre

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