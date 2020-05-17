Ahmet Veli "Online tahsilat sistemleri ile teması en aza indirin" DÜZCE (İHA) – Bilsoft Yazılım Genel Müdürü Ahmet Veli, esnafların online tahsilat sistemleri ile teması en aza indirebileceklerini belirtti.

DÜZCE (İHA) – Bilsoft Yazılım Genel Müdürü Ahmet Veli, esnafların online tahsilat sistemleri ile teması en aza indirebileceklerini belirtti.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından E-Fatura uygulamasına geçilmesinin ardından esnafların geçiş yapmaya başladığı sistem ile ilgili Düzce'de bulunan Bilsoft Yazılım, geliştirilen E-Fatura uygulaması ile vatandaşların fatura işlemlerini kolaylaştırdı. Son günlerde korona virüs nedeni ile daha da yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanan sistemin Online tahsilat sistemleri hakkında Bilsoft Yazılım Genel Müdürü Ahmet Veli açıklamalarda bulundu. Veli yaptığı açıklamada, online tahsilat sistemleri ile temasın en aza indirildiğini belirtti. Veli şöyle devam etti: " Firmaların en önemli finansal sorunlarının başında, düzenli tahsilat yapamamak gelir. Bu durumlar birçok firma için, gerek alacak takibinde gerekse de nakit akışlarında sıkıntı yaşatmaktadır. Özellikle yüksek hacimli nakit akışı olan firmalar bu sıkıntıları yakından hissetmektedir. Yaşanan bu sıkıntıları çözmek için geliştirilen geleneksel modeller olmakla birlikte, bu modellerin işlevselliği ve verimliliği teknolojinin gelişmesi ile tartışılma noktasına gelmiştir. Geleneksel yöntemlerin dışına çıkarak online tahsilatı müşterilerinize ve bayilerinize sunmanız size farklı bir tahsilat kanalı açacaktır. Fiziki pos, nakit ya da çek ile yapılan tahsilatın aksine, online tahsilatta herhangi bir zaman sınırı yaşamadan, istediğiniz zaman müşterinizden alacağınızı tahsil edebilirsiniz. Sadece ödeme almak konusunda değil, müşterinize ulaşma konusunda da online tahsilat daha hızlıdır. Müşterinizin ödeme yapabilmek için sadece internete bağlı olması yeterlidir. Ayrıca ödeme zorluğu yaşayan firmalara karşı, online tahsilat sistemini kullanmak, onlara istediği karttan, istediği oranda taksit yapma imkanı sağlayacağı için, onlara da ödeme kolaylığı avantajı sağlar" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA