Ahmet Türk'ten yemek harcamalarına açıklama: Her şey şeffaf, hiçbir usulsüzlük yok
Mardin Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan HDP'li Ahmet Türk, başkanlığı döneminde, HDP ve CHP'li milletvekillerini ağırlamak için belediye bütçesinden binlerce lira harcama yaptığı iddiasına cevap verdi.
Mardin Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan HDP'li Ahmet Türk'ün başkanlığı döneminde, HDP ve CHP'li milletvekillerini belediye bütçesinden binlerce liraya ağırladığı iddiasına yalanlama geldi.
Salı günü ortaya çıkan ve Mardin Belediyesi'ne ait belgelerde Ahmet Türk'ün 31 Mart seçimlerinin ardından, gelen heyetlere yemek ve ikram için harcanan paranın 230 bin TL'ye ulaştığı iddia edilmişti. Euronews.com'da Görüntüle