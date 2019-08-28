Ahmet Türk'ten yemek harcamalarına açıklama: Her şey şeffaf, hiçbir usulsüzlük yok

28.08.2019 23:00

Mardin Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan HDP'li Ahmet Türk'ün başkanlığı döneminde, HDP ve CHP'li milletvekillerini belediye bütçesinden binlerce liraya ağırladığı iddiasına yalanlama geldi.



Salı günü ortaya çıkan ve Mardin Belediyesi'ne ait belgelerde Ahmet Türk'ün 31 Mart seçimlerinin ardından, gelen heyetlere yemek ve ikram için harcanan paranın 230 bin TL'ye ulaştığı iddia edilmişti. Euronews.com'da Görüntüle