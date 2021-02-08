Ahmet Tevfik Ozan kimdir, ne zaman, neden öldü? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektup gönderdiği Ahmet Tevfik Ozan kimdir?

Elazığ'da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi emekli öğretim üyesi ve şair Ahmet Tevfik Ozan (68), geçirdiği kalp krizi sonucu geçen ocak ayında hayatını kaybetmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan hapiste odluğu dönemde kendi el yazısıyla Ahmet Tevfik Ozan'a teşekkür mektubu göndermişti. Peki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektup gönderdiği Ahmet Tevfik Ozan kimdir? Ahmet Tevfik Ozan kimdir, ne zaman, neden öldü?

AHMET TEVFİK OZAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1953 (68 yıl yaşında)

Nereli: Elâzığ, Harput

Ölüm: 14 Ocak 2021 (68 yaşında); Elâzığ,

Ahmet Tevfik Ozan (1953, Harput - 14 Ocak 2021, Elâzığ) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı şairidir.

1953 yılında Harput'ta dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimi'ni Elazığ'da yaptıktan sonra; 1971 yılında Hacettepe Üniversitesi'ne girdi. Bir süre okulundan uzak kalan Ahmet Tevfik Ozan, öğrenimini Erzurum ve Kayseri'de tamamlayarak 1986 yılında tıp doktoru oldu. Zorunlu hizmetini, 1986 -1989 yılları arasında Balıkesir'de yaptı. Kayseri'de de bir müddet çalıştıktan sonra, memleketi Elazığ'a döndü. Halen Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Türkiye genelinde, sosyal ve kültürel hizmet yapan birçok vakıf ve dernekte aktif görevlerde bulundu. Şair Ahmet Tevfik Ozan'ın şehircilik ve kentleşme üzerine bilimsel çalışmaları da bulunmaktadır.

EDEBÎ KİŞİLİĞİ

Ahmet Tevfik Ozan, şiire lise yıllarında başladı. 1971'de başlayan yazın yaşamı, şiir, düzyazı, makale, karikatürle çeşitli dergi ve gazetelere yansıdı. "Türk Edebiyatı, Töre, Doğuş, Boğaziçi, Devlet, Divan, Yağmur, Erciyes, Kültür ve Sanat, Yeni Düşünce, Konevi, Erguvan, Hedef, Gözyaşı, Mina, Hasret, Çağrı, Nizam-ı Alem, Ana, Gergef, Ülküm, Bozkurt, Liseli Genç" gibi çeşitli dergilerde üç yüzü aşkın şiiri yayınlandı. Yazarlar Birliği ve İLESAM'ın kayıtlı üyesidir. Halk şiirinin söyleyiş güzelliği içinde "sevda, aşk, hasret ve ölüm" gibi temaları işleyen şairin şiirlerinde vatan ve Allah sevgisi de öne çıkar.

ESERLERİ

• Dağlar Ardı Şiirleri (1990)

• Kâinat Şiiristan (1986)

• Şeyma Ceylan Yüreği (1991)

• Şiirden Taşan Sözler ( Denemeler, 1992).