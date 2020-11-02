Ahmet Şık kimdir, nereli? Ahmet Şık hangi partinin milletvekilidir?
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Ahmet Şık kimdir, nereli? Ahmet Şık hangi partinin milletvekilidir?

02.11.2020 18:43 | Son Güncelleme: 02.11.2020 18:49
Ahmet Şık kimdir, nereli? Ahmet Şık hangi partinin milletvekilidir?

Ahmet Şık, 1 Nisan'da ilgililere ilettiği partisinden istifa kararıyla gündeme gelmişti. Peki, Ahmet Şık kimdir? Ahmet Şık hangi partinin milletvekili olarak görev almaktaydı?

AHMET ŞIK KİMDİR?

1970 yılında Adana'da doğdu.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu.Mesleğe, üniversitenin birinci sınıfında iken Milliyet gazetesinde stajyer muhabir olarak başladı. 1991 ve 2007 yılları arasında Cumhuriyet, Evrensel ve Yeni Yüzyıl gazeteleri ile Nokta dergisinde muhabir, Reuters haber ajansında da foto muhabir olarak çalıştı.

2005 yılında Radikal gazetesinde çalışırken Doğan Grubu'na alacak davası açtığı için işten çıkarıldı. Sonrasında çalışmaya başladığı Aktüel dergisinden de açtığı dava gerekçe gösterilerek işine son verildi.

Hrant Dink suikastı sonrasında Nokta dergisinde yayımlanan "Asker İç Güvenlikten Elini Çekmeli" başlıklı röportaj ve Hayata Dönüş Operasyonunun yıldönümünde Bayrampaşa Cezaevi'nin kadın koğuşunda sağ kurtulan Münevver Köz ile yapılan "Bayrampaşa'da O gün" başlıklı söyleşi nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinden yargılandı. 8 Mart 2007'de medyanın askerler tarafından fişlendiğinin iddia edildiği "Askerin medya notları!" başlıklı habere imza attı.

Radikal gazetesinden çalışma arkadaşı Ertuğrul Mavioğlu ile birlikte yazdığı Kontrgerilla ve Ergenekon'u Anlama Kılavuzu ve Ergenekon'da Kim Kimdir? kitaplarında "Ergenekon Soruşturması'nın gizliliğini ihlal ettiği" iddiasıyla üç yıl hapis istemiyle yargılandığı davadan 13 Mayıs 2011'de beraat etti.

Aralık 2016'nın sonunda, "Tahir Elçi'yi tutuklamak yerine katletmeyi tercih ettiler. Katil sürüsü bir mafyasınız.", "Devlet mafyalaştıran suçlarının soruşturulmasını engellemek için savaş çıkardığına inananlar bomba patlatacağına neden inanmaz.", "Geçmişte Kürt meselesindeki en şahin şiddet uygulamalarının bir aktörü olan Ağar, o dönemde soruna siyasi çözüm söylemiyle sahne almıştı.

"Katil devlettir deyince bozuluyorsunuz.", "Suikastçinin Nusra'cı değil FETÖ'cü olduğunu kanıtlama gayretindeki iktidar ve yancıları katilin polis olduğu gerçeğini ne yapacaksınız?" şeklindeki tweetleri yüzünden Türkiye Anayasasına göre "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" ve "Türkiye Cumhuriyetini, Yargı Organlarını, Askeri ve Emniyet Teşkilatını Alenen Aşağılama" suçlamaları yöneltilerek gözaltına alındı. Şık, sorgusu tamamlandıktan sonra "PKK/KCK ve FETÖ/PDY örgütlerinin propagandasını yaptığı" gerekçesiyle tutuklandı. Cumhuriyet, olayı "FETÖ'nün ipliğini pazara çıkaran Ahmet Şık, 'FETÖ propagandası' iddiasıyla tutuklandı." şeklinde duyurdu.

AHMET ŞIK HANGİ PARTİNİN MİLLET VEKİLİDİR?

Radikal gazetesinden çalışma arkadaşı Ertuğrul Mavioğlu ile birlikte yazdığı ''Kontrgerilla ve Ergenekon'u Anlama Kılavuzu ve Ergenekon'da kim Kimdir?'' kitaplarında "Ergenekon Soruşturması'nın gizliliğini ihlal ettiği" iddiasıyla üç yıl hapis istemiyle yargılandığı davadan 13 Mayıs 2011'de beraat etti. Gazeteci Ahmet Şık, 24 Haziran seçimlerinde de HDP'nin İstanbul Milletvekili seçildi.

2018 Genel Seçimleri, HDP (Halkların Demokratik Partisi) İstanbul 2.Bölge Milletvekili.

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