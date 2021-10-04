Ahmet Selçuk İlkan ve Coşkun Sabah karşı karşıya! 'Bunun adı nankörlük'

Coşkun Sabah, sosyal medyadan şunları söyledi: "Çok ayıp, şiddetle kınıyorum. Tamamen haber olması için bana atılan bir iftira. Ne Zaman besteci oldunuz siz de 'şarkım' diyorsunuz? 'Şarkım' sadece besteci diyebilir, siz ancak 'şiirini yazdığım şarkı' dersiniz. Çok ayıp ve bunun adı nankörlük. Şiddetle kınıyorum. Yıllardır bana böyle fütursuzca saldırıyor."

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