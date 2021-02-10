Ahmet Selçuk İlkan'dan sevenlerine sürpriz

Türkiye'nin yaşayan en değerli ve üretken şairlerinden biri olan Ahmet Selçuk İlkan, yolu sevgiden ve şiirden geçenlerle yeni şiir kitabı Son Sözü Aşk Söyler ile buluşuyor.

Edisyon Kitap'tan çıkan Son Sözü Aşk Söyler, Ahmet Selçuk İlkan'ın ilk şiir kitabından bugüne yazdığı aşk dolu mısraların özel bir seçkisi. Şairin yayımlanmış şiirlerinin yanı sıra daha önce hiç okunmamış, söylenmemiş ve bestelenmemiş mısraları da bu kitapta okurla buluşuyor.

Ahmet Selçuk İlkan dizeleri, birçok kez kavuşmalarımıza da ayrılıklarımıza da tanıklık yaptı. Bestelenen yüzlerce şiiri, en unutulmaz anlarımızın şarkısı oldu. Aşkını inkar edenlere "Gözler Kalbin Aynasıdır," diye seslendi, imkansız bir aşkın ardından "Bir Gülü Sevdim" diyerek içimizi titretti ve yaşanan anların kıymetini "Hatıran Yeter" sözleriyle dillendirdi.

Kimi gün bir "Kahır Mektubu"yla, kimi gün bir "Aşk Kitabı"yla; bazen bir "Sabahçı Kahvesi"nde bazense ayağı kırık bir "Tahta Masa"da aşkın türlü hallerini yazdı. Şimdi ise bu özel seçkiyle size aşkınızın şiirini armağan ediyor.

Ahmet Selçuk İlkan, Son Sözü Aşk Söyler'de okuyucularını şu sözlerle selamlıyor:

"Ben, aşkı ölümsüz bilenlerdenim diyerek çıktım yola. Belki de bu yüzden aşkın coşkusunu da acısını da bu kadar derinden yaşadım. Ayrılıklara, gidenlere sitemim, gönül koymuşluğum da hep bundan… Bunca kirlenmişliğin ortasından daha iyi bir geleceğe çıkacaksa yolumuz; o yol mutlaka sevgiden, sevdadan ve şiir seven kalplerden geçecek... Sizlere, kırmayan, dökmeyen, incitmeyen; çoğaltan, onaran, iyileştiren bir aşk diliyorum… ve o vakit geldiğinde bırakın son sözü aşk söylesin!"

Kaynak: Snob Magazin