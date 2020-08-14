Ahmet Selçuk İlkan Bodrum anılarını anlattı Ünlü şarkıcı Cenk Eren, önceki akşam Bodrum Gündoğan'daki Bvs Bosphorus Otel içerisindeki Bodrum Meyhanesi by Ali Sayar'da sahne aldı.

Cenk Eren kendisini dinlemeye gelen hayranlarını "Odalarda Işıksızım" şarkısıyla selamladı. Sahnesine beyaz ceketi ve siyah pantolonuyla çıkan Eren sevilen şarkılarını art arda seslendirdi. Ses performansı ve sahne şovuyla tam not alan başarılı şarkıcıya misafirler gece boyunca eşlik ettiler.

"Kahır Mektubu"nu yazmasam gözlerim açık giderdi...





Cenk Eren'in sahnesinin son bölümünde kendisini izleyen& ; Ahmet Selçuk İlkan'ı sahnesine davet etti. Bu nazik daveti kırmayan İlkan, bir kaç hatırasını anlattı. "İstanbul Üniversitesi Alman Dili Edebiyatı bölümüne daha ilk girdiğim gün zümrüt gözlü bir hanımefendiyle karşılaştım. Almanya'dan yeni gelmiştim. Büyülendim o gözlere bakınca, o zamanlar mesaj yok, telefonlar yok. Söyleyecek söz de bulamayınca elime kalemi aldım. Hayatımın ilk şarkısını o yosun, zümrüt gözlü hanımefendiye yazmıştım. O şarkının adı "Gözler Kalbin Aynasıdır"." sözlerini söyledi ve bir anısını daha anlattı. "Bodrum diyince akla iki isim gelir. Halikarnas Balıkçısı sevgili Cevat Şakir ve Zeki Müren. Zeki Müren'in kapısında bir şarkı vardır. Biz büyük bir cüretkarlık yaptık. Bütün şarkılarımız üç veya dört dakikadır biliyorsunuz. Nasıl olduysa, nasıl bir aşksa bir ayrılık yıldönümünde yarım saatlik şarkı yazmışım. "Kahır Mektubu" şarkısını yazdım. Ne mutlu bana ki Zeki Müren'in şu anda evinin önünde, kapısında altın harflerle bu şarkı yazıyor. Her şey bir yana ben bu şarkıyı yazmasaydım gözlerim açık giderdi." dedi ve Cenk Eren'e teşekkürlerini ileterek sahneden indi.& ;





İki saat sahnede kalan Cenk Eren sahnesini Hidayet Sevinç'in yeni çıkardığı "Sandık Şarkıları" albümündeki "Yalancı Yarim" şarkısıyla noktaladı.

Kaynak: Snob Magazin