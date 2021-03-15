Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen, Büyükada'da evlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen, Büyükada'da evlendi

15.03.2021 08:36 | Son Güncelleme: 15.03.2021 08:45
Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen, Büyükada'da evlendi

Çift, birlikte çektirdikleri fotoğrafı Instagram'da paylaşarak mutluluklarını gözler önüne serdi.

Çift, birlikte çektirdikleri fotoğrafı Instagram'da paylaşarak mutluluklarını gözler önüne serdi. Esra Gülmen'in adı kısa süre önce Berrak Tüzünataç'la birlikte hayata geçirdiği projeyle gündeme gelmişti.

Tüzünataç proje kapsamında vücudu "bla bla" yazısıyla kaplı şekilde poz vermiş, o kareler sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen, nikah sonrası bu kareyi sosyal medyada paylaştı.

Çıplak pozları ses getiren Berrak Tüzünataç, o projeyi Esra Gülmen'le birlikte hayata geçirmişti.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Akif Ersoy Ziya Selçuk Pervin Buldan Mehmet Akif Ersoy
Magazin Cem Yılmaz Nükhet Duru Aleyna Tilki Hakan Taşıyan
Spor Ali Koç Erol Bulut Hakan Kutlu Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen, Büyükada'da evlendi - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 08:46:51. #1.14#
title