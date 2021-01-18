Ahmet Özhan yıllar sonra ekranlara geri dönüyor
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Ahmet Özhan yıllar sonra ekranlara geri dönüyor

18.01.2021 13:29 | Son Güncelleme: 18.01.2021 13:32
Ahmet Özhan yıllar sonra ekranlara geri dönüyor

Şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran, bugüne kadar birçok dizi ve sinema filminde yer alan sanatçı Ahmet Özhan uzun bir aranın ardından TRT 1'in aile komedisi "Tövbeler Olsun"daki rolüyle ekranlara dönecek.

Şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran, bugüne kadar birçok dizi ve sinema filminde yer alan sanatçı Ahmet Özhan uzun bir aranın ardından TRT 1'in aile komedisi "Tövbeler Olsun"daki rolüyle ekranlara dönecek.

TRT 1 ekranlarında 1982'de yayınlanan "Hacı Arif Bey" dizisinde başrol oynayan Özhan, 39 sene sonra yine TRT 1'de izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Sanatçı, kadrosunda Güven Kıraç, Erkan Can, Hasan Kaçan, Çiçek Dilligil ve İpek Tuzcuoğlu gibi isimlerin bulunduğu, TRT 1'in sevilen aile komedisi "Tövbeler Olsun"da rol alacak.

Ahmet Özhan, dizide mahallenin güler yüzlü ve babacan doktoru "Şevki Hoşnefes" karakterini canlandıracak.

Proje tasarımı Hasan Kaçan'a ait olan dizinin yapımcılığını Mustafa Fener üstleniyor.

Senaryosu Haluk Özenç, Oktay Berber, Cankut Okutur ve Hüseyin Kaçan imzasını taşıyan "Tövbeler Olsun" her pazar TRT 1'de izleyiciyle buluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Alcan

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