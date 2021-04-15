Ahmet Özal kimdir? Ahmet Özal biyografisi!
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Ahmet Özal kimdir? Ahmet Özal biyografisi!

Ahmet Özal kimdir? Ahmet Özal biyografisi!
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Ahmet Özal, Türkiye Cumhuriyeti 8. Cumhurbaşkanı ve 19. Başbakanı Turgut Özal'ın en büyük oğludur. Ahmet Özal kimdir? Ahmet Özal kaç yaşında, nereli? Ahmet Özal mesleği nedir? Ahmet Özal hayatı ve biyografisi nedir?

Ahmet Özal, Türkiye Cumhuriyeti 8. Cumhurbaşkanı ve 19. Başbakanı Turgut Özal'ın en büyük oğludur. Ahmet Özal kimdir? Ahmet Özal kaç yaşında, nereli? Ahmet Özal mesleği nedir? Ahmet Özal hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

AHMET ÖZAL KİMDİR?

3 Aralık 1955 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Aslen Malatya'lıdır. Tam adı Tevfik Ahmet Özal'dır. Babası 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, annesi Semra Özal'dır. Zeynep adında ablası ve Efe adında kardeşi vardır. ilkokulu Ankara'daki Çankaya İlkokulu'nda okudu. Ortaokul ve lise bire kadar Yükseliş Koleji'nde okuduktan sonra lise ikiden itibaren Amerika'da okudu. Üniversiteyi Amerika'da North Carolina State Üniversitesi'nde okudu. Sonrada ekonomi konusunda Master yaptı. 1979 yılında iş hayatına atıldı. IMF'de üç yıl çalıştı. Turgut Özal'ın ilk kabinesini kurduğu 1983-84 yıllarında Türkiye'ye döndü.

1 Mart 1989 tarihinde İsviçre ve Avusturya arasında yer alan Lichtenstein'da faaliyet gösteren Magic Box adıyla Türkiye'nin ilk özemuştur. 1990 yılında Magic Box kanalına Cem Uzan'ın ortak olmasıyla Star 1 adıyla yayınına devam etti. Ahmet Özal, 1992 yılında Star 1 ortaklığından ayrılarak 4 Ekim 1992 tarihinde Kanal 6'yı kurmuştur. 1995 yılında Mehmet Ali Ilıcak ile ortak oldu. Kanal 6'yı 1998 yılında iş adamı Korkmaz Yiğit'e sattı. Kanal birkaç el değiştirdikten sonra 2004 yılında tekrar Ahmet Özal'a geçti. 10 Mayıs 2007 tarihinde kanalı kapattı.

18 Nisan 1999 tarihinde yapılan seçimlerde 21. dönem Malatya bağımsız Milletvekili oldu. Ahmet Özal, bir süre sonra Mesut Yılmaz'la aralarındaki küslük ortadan kalkınca babasının partisine katıldı. Orada umduğunu bulamayınca da 2003'te hem ANAP'tan hem de siyasetten uzaklaştı.

Anavatan Partisi'nin 2009 yılı mahalli seçimlerde İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı olmuştur. Demokrat Parti Genel Başkanvekili olarak da görev yapmıştır.

Ahmet Özal, Elvan Özal ile evlidir. İki çocuğu vardır. Merve adında bir kızı vardır.

Ahmet Özal, 16 Nisan 2013 tarihinde Prof. Dr. Bingür Sönmez tarafından by-pass ameliyatı edildi.

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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