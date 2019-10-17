Ahmet Nur Çebi'den Süleyman Seba'nın mezarına ziyaret

Ahmet Nur Çebi'den Süleyman Seba'nın mezarına ziyaret

Beşiktaş başkan adayı Ahmet Nur Çebi'nin merhum Beşiktaş başkanı Süleyman Seba'nın kabrini ziyaretinden görüntüler İSTANBUL - Beşiktaş başkan adayı Ahmet Nur Çebi, merhum Beşiktaş başkanı Süleyman Seba'nın kabrini ziyaret etti.

17.10.2019 18:11
Ahmet Nur Çebi'den Süleyman Seba'nın mezarına ziyaret

Beşiktaş başkan adayı Ahmet Nur Çebi'nin merhum Beşiktaş başkanı Süleyman Seba'nın kabrini ziyaretinden görüntüler İSTANBUL - Beşiktaş başkan adayı Ahmet Nur Çebi, merhum Beşiktaş başkanı Süleyman Seba'nın kabrini ziyaret etti

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et