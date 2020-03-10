Ahmet Mümtaz Taylan, ALEF'i ve Settar'ı anlattı BluTV ve FX'in ortak projesi Alef; Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen'in başrollerini paylaştığı kadrosuyla yayın tarihi için geri sayıma başladı.

Türkiye'de mistik polisiye türünün ilk örneği olan Alef'in yönetmenliğini Emin Alper, senaristliğini Emre Kayış, yapımını ise MAY Prodüksiyon üstleniyor. ALEF yakında yayınlanacak ilk bölümünden itibaren izleyenleri gizem ve aksiyonla dolu bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.

Avcı Settar, en büyük avının peşinde

Başına buyruk bir dedektif olan Settar, mesleğinin artık son zamanlarındadır. Teşkilat içerisinde serbest tavırları ve üslubu nedeniyle sık sık üstleriyle sorun yaşamakta, ancak yıllar içerisinde edindiği beceriyle aldığı dosyalarda üstün bir başarı göstermektedir. Settar, Kemal ile birlikte bugüne dek örneğine hiç rastlamadığı bir seri cinayetler zinciriyle karşılaşır. Settar'ın gördüğü cesetler ne önceden gördüğü cesetlere, ne de katil önceden gördüğü katillere benzemektedir. Settar, en büyük avının peşinden giderken tüm ezberleriyle ve acılarıyla da yüzleşecektir.

Ahmet Mümtaz Taylan: 8 bölümlük bir sinema filmi izleyeceğiz

Dizinin tüm bölümlerinin büyük bir titizlikle hazırlandığını ve ortaya çıkan sonuçtan çok memnun olduklarını söyleyen Taylan, izleyicilerin 60'ar dakikalık 8 bölümlük bir sinema filmi izleyeceklerini kaydetti. Yolu yordamı farklı iki dedektif olmalarına rağmen canlandırdığı Settar ile ortağı Kemal'le ortak bir iç dünyayı paylaştığını kaydeden Taylan'a göre Settar iş yapma ve bitirme açısından tam bir doğulu.

Kaynak: Bültenler