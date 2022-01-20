Show TV'nin sevilen dizilerinden Çukur'da rol almış isimlerden olan Ahmet Melih Yılmaz, Cam Tavanlar dizisinde de karşımıza çıkmıştı. Pek çok yapımda rol alan isim, yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde merak edildi. Ahmet Melih Yılmaz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Çukur 'Timsah Celil' Ahmet Yılmaz hangi dizlerde rol aldı?

Ahmet Melih Yılmaz kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yayınlandığı dönem izlenme rekorları kıran Çukur dizisinde Timsah karakterine hayat veren oyuncu Ahmet Melih Yılmaz trans birey oldu. Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan oyuncunun son hali ise görenleri şaşırtıyor. Ahmet Melih Yılmaz nereli, kaç yaşında? Çukur 'Timsah Celil' Ahmet Yılmaz hangi dizlerde rol aldı?

AHMET MELİH YILMAZ KİMDİR?

Ahmet Melih Yılmaz, 1989 yılında Ankara'da doğan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Eğitimini Ankara Üniversite'si DTCF Tiyatro Bölümü'nden mezun olarak tamamlamıştır. Tiyatro alanında deneyimli olan oyuncu,"Woyzeck Masalı" adında olan ve Erdal Beşikçioğlu'nun yönettiği oyunu ile performansı beğenilmiştir.

Ahmet Melih Yılmaz, tiyatro oyunlarının dışında dizi ve filmlerde de rol almıştır.

2015 yılında Hatırla Gönül dizisinde,

2018- 2020 yılları arasında Çukur dizisinde rol alan sanatçı, yeni projelere devam etmektedir.

Şimdilerde Cam Tavanlar adlı yeni dizide rol almaya başlamıştır.

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları

Kadınlar, Aşklar, Şarkılar/ Oyuncu

Woyzeck Masalı/ Oyuncu - 2015

Hep Sonradan/ Oyuncu - 2019

Tevaffuk (Yusuf ile Halit)/ Oyuncu

Apaçi Gızlar/ Müzik - 2016

Artık Hiçbi'şii Eskisi Gibi Olmayacak Sil Gözyaşlarını (Avzer)/ Oyuncu - 2014

Hep Sonradan/ Oyuncu

Kuyu/ Yönetmen

Bernarda Alba'nın Evi/ Oyuncu/ Yönetmen

Rol Aldığı Film ve Diziler

Felaket (Meriç, Kısa Filmi 2010)

Hatırla Gönül (TV Dizisi 2015)

Abluka (Sinema Filmi 2015)

Daha (Osman, Sinema Filmi 2017)

Körfez (Cihan, Sinema Filmi 2017)

Yuva (Asker, Sinema Filmi 2018)

Gölgeler İçinde (Ati, Sinema Filmi 2019)

Çukur (Timsah Celil, TV Dizisi 2019-2020)

Orada (Volkan, Kısa Filmi 2020)

Yeniden Leyla (Sinema Filmi 2020)

İçimdeki Kahraman (Kahraman, Sinema Filmi 2021)

Ali'nin Tabiatı (Musa, Sinema Filmi 2021)

Ex Aşkım (Berke, TV Dizisi 2021)

Cam tavanlar (TV Dizisi 2021)

AHMET MELİH YILMAZ KAÇ YAŞINDA?

Ahmet Melih Yılmaz 1989 doğumlu olup 32 yaşındadır.

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