Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Cemşit'i Ahmet Mekin organlarını bağışladı
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Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Cemşit'i Ahmet Mekin organlarını bağışladı

Selvi Boylum Al Yazmalım'da vefakar koca Cemşit karakteriyle hafızlara kazınan Ahmet Mekin, "O gün bugünmüş" diyerek tüm organlarını bağışladı.

22.11.2019 14:48 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:20
Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Cemşit'i Ahmet Mekin organlarını bağışladı

Selvi Boylum Al Yazmalım, Bir Garip Yolcu, Umut Üzümleri ve Yaşam Kavgası gibi çok sayıda film ve dizide rol alan Yeşilçam'ın efsane ismi "O gün bugünmüş" diyerek alkış toplayan bir harekete imza attı. Organ Nakli Merkezi Koordinasyon Birimi'ne giden usta oyuncu, organlarını bağışladığına ilişkin belgeyi imzaladı.

"O GÜN BUGÜNMÜŞ"

Sağlık durumunun çok iyi olduğunu aktaran Ahmet Mekin, "O gün bugünmüş" dedi. Sanat camiasının her fırsatta organ bağışında örnek olması gerektiğine dikkat çeken Mekin, "İnsanların öldükten sonra, başka acıların sevinci ve yaşam umudu olmak istemesi çok değerli ve kutsaldır. Organ bağışı hayat kurtarır" diyerek, herkesi organ bağışına davet etti.

"BAŞKA BEDENLERE YAŞAMA SEVİNCİ OLMALI"

Basında zaman zaman sanatçıların organ bağışı yaptıklarını okuduklarını söyleyen Ahmet Mekin, "Bu mesajların önemini, insanlar organ bekleyenlerin yerinde olabileceğini düşünerek anlamalı. İnsanların bu konuda empati yapmalarını çok önemsiyorum. İnsan ölünce uygun görülen organlarının, başka bedenlerde yaşayacağını bilmesi, başka bedenlere can ve yaşama sevinci olması çok önemli. Türkiye'de ve dünyada organ bekleyenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Yeterli sayıda organ nakli olması için insanların daha bilinçlenmesi gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: Diğer

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HABER YORUMLARI (4)

  • 16: BRS:OCAKLAR DAMADI:
    HELALİN VAR AHMET ABİ SENİNLE GURUR DUYUYORUZ ALLAHTANSANA SAĞLIKLI UZUN ÖMÜRLER DİLERİM.
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  • ŞEYİME TUTKAL:
    Organ bağışı bir hiledir; Zengin cehennemlikler Allah''tan kaçabilmek için sizin ibadetlerinizle kutsadığınız organlarınızı ucuza getirip kullanabilmek için merhamet duysunu istismar etmektedirler, oysa cennette ilerleyebilmeniz için ahiret hayatında bu dünyada kullandığınız organlarınızın ışığına da ihtiyaç duyarsınız. Mısırlılar ölülerini mumyalarken her organı ayrı ayrı mumyalıyorlardı neden ? çünkü hepsi ölümden sonra lazım. Merhametinizden ötürü yem olmayın şeytana.
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