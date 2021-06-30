Ahmet Kutucu kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda, mevkisi ne? Ahmed Kutucu'nun hayatı ve biyografisi

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Ahmet Kutucu geliyor. Peki, Ahmet Kutucu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ahmet Kutucu'nun hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Almanya Bundesliga'ya veda eden Schalke 04'ün Türk futbolcusu Ahmet Kutucu, Süper Lig'de forma giymeye hazırlanıyor. Bunun ardından Ahmet Kutucu'nun kariyeri, attığı golleri ve hakkında bilgileri merak edildi. Peki, Ahmed Kutucu kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, hangi mevkide oynuyor, hangi takımda?

AHMET KUTUCU KİMDİR?

Ahmed Kutucu (d. 1 Mart 2000; Gelsenkirchen, Almanya) Schalke 04 takımında forvet pozisyonunda görev yapan Türk millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine Schalke 04 kulübünde başladı.

Ahmet Kutucu doğum tarihi : 1 Mart 2000

Ahmet Kutucu kaç yaşında : 21 yaşında

Ahmet Kutucu nereli : Almanya doğumlu

Ahmet Kutucu mevkisi ne : Forvet

Ahmet Kutucu boyu ve kilosu kaç : 1,81 metre/ 76 kg

Ahmet Kutucu burcu ne : Balık

Ahmet Kutucu hangi takımda : Schalke 04

Ek olarak, Ahmet Kutucu, Schalke'de 39 maçta toplam 7 gol atmıştır.

Schalke 04 ile 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Ahmed Kutucu, geçtiğimiz sezonu Heracles Almelo takımında kiralık olarak geçirdi ve 10 maçta 1 gol kaydetti.

AHMED KUTUCU HANGİ TAKIMDA? TRANSFER Mİ OLACAK?

Almanya Bundesliga'ya veda eden Schalke 04'ün Türk futbolcusu Ahmet Kutucu, Süper Lig'de forma giymeye hazırlanıyor. Kutucu'nun menajeri Ersin Akan, 21 yaşındaki oyuncunun geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamalarda "Bundesliga'da 45 maça çıkmış, goller atmış, asistler yapmış bir oyuncu. Kendisini gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda izleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ahmed Kutucu'nun menajeri Ersin Akan, 21 yaşındaki oyuncunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ VERECEK BİR TAKIM"



Schalke'nin Bundesliga 2'ye düşmesi nedeniyle genç hücum oyuncunun takımından ayrılacağını vurgulayan Ersin Akan, "Ahmed Kutucu'nun Schalke ile 1 yıllık sözleşmesi kaldı. Schalke de 2'nci Lig'e düştü. Ahmed Kutucu, Milli Takım'da da sürekli forma giymek istiyor ve bu nedenle Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda oynamak istiyor. Genç yaşına karşın farklı bölgelerde görev alarak önemli tecrübeler elde etti. Bundesliga'da 45 maça çıkmış, goller atmış, asistler yapmış bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi, A Milli Takım'a kadar yükseldi. Teklifler de geliyor. Ahmed Kutucu'yu gelecek sezon Süper Lig'de izleyeceğiz" diye konuştu.