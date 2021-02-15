Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
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Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

15.02.2021 13:24 | Son Güncelleme: 15.02.2021 13:28
Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) başkan değişti. Muhammed Cahit Şirin yerine Ahmet Kürşad Dosdoğru getirildi. Bu değişiklik sonrası Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir, kaç yaşında ve nereli? soruları sorulmaya başlandı. Peki, Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) başkan değişti. Muhammed Cahit Şirin yerine Ahmet Kürşad Dosdoğru getirildi. Bu değişiklik sonrası Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir, kaç yaşında ve nereli? soruları sorulmaya başlandı. Peki, Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? İşte detaylar haberimizde…

AHMET KÜRŞAD DOSDOĞRU KİMDİR?

1978 yılında Yozgat'ta doğan Ahmet Kürşad Dosdoğru, 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

Aynı yıl TÜİK Van Bölge Müdürlüğünde Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı.

2009 yılında Merkez teşkilatımız bünyesindeki Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığında uzmanlığını aldıktan sonra 2012 yılı itibariyle Yıllık Hesaplar Grup Sorumluluğu görevine getirilen Ahmet Kürşad DOSDOĞRU; 2017 yılında Başkan Yardımcılığına atanmıştır. 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren TÜİK Başkanlığı görevine vekâleten getirilmiştir.

İyi derecede İngilizce bilen Ahmet Kürşad Dosdoğru evli ve iki çocuk babasıdır.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 13:45:18. #1.14#
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