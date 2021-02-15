Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) başkan değişti. Muhammed Cahit Şirin yerine Ahmet Kürşad Dosdoğru getirildi. Bu değişiklik sonrası Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir, kaç yaşında ve nereli? soruları sorulmaya başlandı. Peki, Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?