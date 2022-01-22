Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik cephesinde flaş gelişme

Oyuncu Ahmet Kural, 2019 yılından bu yana aşk yaşadığı avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile evleniyor. İşte Snob Magazin'in özel haberinin detayları...

' Kıbrıs : Zafere Doğru' dizisinin yıldızı Ahmet Kural'ın evlilik hazırlığı yaptığı ortaya çıktı.

Snob Magazin'in özel haberine göre; Oyuncu Ahmet Kural, ' Kıbrıs : Zafere Doğru' dizisinin çekimleri nedeniyle uzun süredir Kıbrıs'ta bulunuyor.

Çağla Gizem Çelik ve ailesi, geçtiğimiz haftalarda dizinin çekimleri için Kıbrıs'ta bulunan Ahmet Kural'ın evine geldiler.

EVLİLİK HAZIRLIKLARINA BAŞLADILAR

Çağla Gizem Çelik ve Ahmet Kural'ın evlenmeye karar verdiği ortaya çıktı.

NİKAH KIBRIS'TA, DÜĞÜN İSTANBUL'DA

Kural ve Çelik'in nisan ayında Kıbrıs'ta nikah kıyacağı iddia edildi.

Ünlü çift, haziran ayında ise İstanbul'da görkemli bir düğün yapacak.

ZEKERİYAKÖY'DE YAŞAYACAKLAR

Kural ile Çelik'in evlendikten sonra Zekeriyaköy'de yaşayacağı öğrenildi. Kural, evi müstakbel eşinin isteğine göre dekore ediyor.