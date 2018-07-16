Ahmet Kural Eski Sevgilisi Sıla Gençoğlu'nu Instagram Üzerinden Yeniden Takip Etmeye Başladı

Magazin dünyasının en çok yakıştırılan çiftleri arasında gösterilmesine rağmen Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu çifti ayrılmıştı. Ahmet Kural eski sevgilisi Sıla Gençoğlu'nu Instagram üzerinden tekrar takip etmeye başladı.

AHMET KURAL'IN TOKAT ATTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Ahmet Kural ile Sıla aşkı magazin dünyasın çok konuşulmuştu. Ahmet Kural'ın Sıla'ya tokat attığı iddia edilmişti. Ünlü çift yakın zaman önce ayrılmıştı.

YENİDEN AŞK MI YAŞIYORLAR?

Ahmet Kural'ın eski sevgilisi Sıla Gençoğlu'nu yeniden instagram üzerinden takip etmeye başlaması takipçilerinin akılına "Acaba yeniden aşk mı yaşıyorlar" sorusunu getirdi.