Ahmet Kural'a yeniden yargılandığı davada 1 yıl 4 ay 20 gün hapis

Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na karşı "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından verilen 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasının istinaf tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada aynı cezaya çarptırıldı.

Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na karşı "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından verilen 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasının istinaf tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada aynı cezaya çarptırıldı.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, şikayetçi Gençoğlu ve tutuksuz sanık Kural katılmadı. Tarafların avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı duruşmada hazır bulundu.

Şikayetçi Gençoğlu'nun avukatı, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını ve iyi hal indirimlerinin uygulanmamasını talep etti. Kural'ın avukatı ise müvekkilinin beraatini istedi.

Beyanların ardından davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Ahmet Kural'ı, Sıla Gençoğlu'na yönelik "tehdit" suçundan 7 ay 15 gün, "basit yaralama" suçundan 5 ay ve "hakaret" suçundan da 4 ay 5 gün olmak üzere toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, sanığın sabıkasız oluşu, yargılama sürecindeki davranışı, suç işleme konusunda eğilimi olmaması, cezası ertelenirse ileride bir daha suç işlemeyeceği hususunda olumlu kanaat edinildiğinden hapis cezasının şartsız olarak ertelenmesine ve 1 yıl denetim altında bulundurulmasına hükmetti.

Olayın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ahmet Kural'ın, "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi, 22 Nisan 2019'da verdiği kararında, Ahmet Kural'a "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından toplamda 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası vermiş ve hapis cezalarının şartsız olarak ertelenmesine karar vermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne (istinaf) ulaştırılmak üzere kararı veren İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ne itiraz dilekçesi sunmuştu.

Mahkemenin kararı, sanık Kural ve müşteki Gençoğlu'nun avukatları tarafından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine (İstinaf) taşınmıştı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi istinaf başvurularının yerinde görülerek kurulan hükmün bozulmasına, dosyanın yeniden incelenmek ve hüküm kurulmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmişti.

Yeniden yargılamada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Ahmet Kural'ın "basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aleyna Sevim