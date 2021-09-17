Ahmet KARABULUT hakkın rahmetine kavuşmuştur. - Haberler
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Ahmet KARABULUT hakkın rahmetine kavuşmuştur.

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Ahmet KARABULUT hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Ahmet KARABULUT hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Ahmet KARABULUT hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Yücebelen köyü sakinlerinden Fatma KARABULUT'un eşi Emine, Kadun, Zekiye, Aysel, Güller ve Sadettin KARABULUT'un babaları Mevlüt KARABULUT'un kardeşi Ahmet KARABULUT hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Cuma namazını müteakip aynı köyde toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Sadettin KARABULUT: 0535 504 15 08

17 Eylül 2021, Cuma

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Haber: Ahmet KARABULUT hakkın rahmetine kavuşmuştur. - Haberler
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