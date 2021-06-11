AHMET HAMDİ TANPINAR DOĞUMUNUN 120'NCİ YILINDA ANILIYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AHMET HAMDİ TANPINAR DOĞUMUNUN 120'NCİ YILINDA ANILIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

? Türk edebiyatının en önemli isimlerinden birisi olan Ahmet Hamdi Tanpınar, doğumunun 120'nci yılında, ömrünün son 20 yılını geçirdiği ve birçok eserine ilham kaynağı olan Beyoğlu'nda anılıyor.

? Türk edebiyatının en önemli isimlerinden birisi olan Ahmet Hamdi Tanpınar, doğumunun 120'nci yılında, ömrünün son 20 yılını geçirdiği ve birçok eserine ilham kaynağı olan Beyoğlu'nda anılıyor. Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nün desteğiyle düzenlenen anma programı, 6 Temmuz'a kadar Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde devam edecek.

Anma programı Tanpınar'ın eserlerinden bestelenen şarkıların seslendirildiği bir de konser gerçekleştirilecek 'musiki hatıran gibi peşimde' konseriyle başladı. Usta yazarın hatıralarının yer aldığı 'Tanpınar' Sergisinin açılışıyla devam etti.

Anma etkinliklerine Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak, Edebiyatçı Beşir Ayvazoğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın öğrencisi ve asistanlığını yapan Prof. Dr. Birol Emil ve çok sayıda siyasetçi, yazar, akademisyen ve davetli katıldı.

Yaklaşık bir ay sürecek etkinliklerde, Tanpınar'ın hatıraları ve bıraktığı eşsiz eserler üzerine birçok söyleşi programı gerçekleştirilecek.

BELVİRANLI: ÜSTADI SERGİ, SÖYLEŞİ VE ETKİNLİKLERLE YAD EDECEĞİZ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, 'Fikir ve yazı dünyamızın değerli kalemi, şair ve yazar, siyasetçi, eğitimci Tanpınar üstat, sayısız araştırmaya ve incelemeye konu olmuştur. Üstadımızı sergi, söyleşi ve etkinliklerle yad edeceğiz' dedi.

ATLI: VATAN BÜYÜK EVLATLARINA MİNNETTARDIR

Vali Yardımcısı Şevket Atlı ise 'Kültürümüzü yarınlara taşıma adına böyle anma etkinliklerini çok değerli buluyorum. Tanpınar kısacık ömrüne şiirleri, romanları, hikayeleri, edebiyat tarihiyle ilgili çalışmaları, makaleleri sığdırmasını, öğretim görevlisi olmasını anımsıyorum. Vatan büyük evlatlarına minnettardır. Ulu çınarımızın mekanı cennet olsun' diye konuştu.

YILDIZ: BEYOĞLU'NUN KÜLTÜR VE EDEBİYAT COĞRAFYASINI OLUŞTURMAK İSTİYORUZ

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da 'Ahmet Hamdi Tanpınar, medeniyetimiz, kültürümüz için önemlidir. Beyoğlu ile anılan bir yazar, anma etkinlikleri katkılarından dolayı minnettarlığımızın karşılığıdır. Geçen yıl, Gümüşsuyu'nda yaşadığı eve, levha asmıştık. Beyoğlu'nun kültür ve edebiyat coğrafyasını oluşturmak istiyoruz, gençlerimiz de bilsin istiyoruz. Edebiyatçılar, geçmişten geleceğe köprüdür. Tanpınar'a vefa borcumuzu yerine getirmek istedik' ifadelerini kullandı.

AYVAZOĞLU: TANPINAR BENZERİ OLMAYAN BİR YAZAR

Edebiyatçı, şair ve yazar Beşir Ayvazoğlu ise 'Ahmet Hamdi Tanpınar çok yönlü bir yazar. Çok kültürlü, işlerken disiplinler arası ilişkileri göz önünde bulundurmak lazım. Eserlerinde musikiyi örnek aldığını söylüyor. Tanpınar'ı anlamak için malumat sahibi olmak lazım. Bazı kelimeler ve ifadelerden metnin kime ait olduğunu bilmeseniz bile Tanpınar dersiniz, çok üslupçu bir yazar. Kendi edebiyatımız için benzeri olmayan bir yazar olarak görüyorum' dedi.

PROF. DR. EMİL: TANPINAR'IN ESERLERİNİ TEKRAR TEKRAR OKUMAK GEREKİR

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın öğrencisi ve asistanlığını yapan Prof. Dr. Birol Emil de 'Ahmet Hamdi Tanpınar, insan sıcaklığına sahipti. Gerek meslektaşlarıyla gerekse öğrencileriyle münasebetleri son derece müspetti. Kendisinden kaynaklanan herhangi bir problem olmamıştır. Tevazuu vardı ama bunun arkasında 200 yıllık Türk kültür ve edebiyatının en kültürlü şahsiyeti, en büyük üslupçusuydu. Tanpınar'ın eserlerini okuyunca anlamak mümkün değil, tekrar tekrar okumak, hatta her cümlesi üzerinde düşünmek gerekir. Böyle yaparsanız kültür ve sanatta yolunuzun ne kadar kısaldığını görürsünüz' diye konuştu.

AHMET HAMDİ TANPINAR DOĞUMUNUN 120'NCİ YILINDA ANILIYOR
AHMET HAMDİ TANPINAR DOĞUMUNUN 120'NCİ YILINDA ANILIYOR
AHMET HAMDİ TANPINAR DOĞUMUNUN 120'NCİ YILINDA ANILIYOR
AHMET HAMDİ TANPINAR DOĞUMUNUN 120'NCİ YILINDA ANILIYOR
AHMET HAMDİ TANPINAR DOĞUMUNUN 120'NCİ YILINDA ANILIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Fuat Oktay Süleyman Soylu Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Enis Arıkan Fahriye Evcen Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AHMET HAMDİ TANPINAR DOĞUMUNUN 120'NCİ YILINDA ANILIYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 13:27:54. #1.16#

title