Ahmet Hakan, "Yerleri çok sağlam" deyip 3 bakanın ismini verdi

16.09.2019 09:50

Hürriyet gazetesindeki köşesinde kabine değişikliği iddialarıyla ilgili son kulis bilgisini okuyucularıyla paylaşan Ahmet Hakan, "Atmasyonlara falan itibar etmeyin" deyip yeri en sağlam üç bakanı yazdı.

Ahmet Hakan, geri kalan isimler için de "Her an her şey olabilir" ifadelerini kullandı.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısındaki ilgili kısım;

"Yalanlara dolanlara, atmasyonlara falan itibar etmeyin.

Ben size yeri en sağlam olan üç bakanın ismini vereyim:

- BERAT ALBAYRAK: Kabinedeki yerini kesinlikle koruyacak.

- SÜLEYMAN SOYLU: Değiştirilmeyecek bakanlar arasında.

- FAHRETTİN KOCA: Yeri sağlam bakanlardan...

Peki ya gerisi?

Gerisi için bir şey diyemem...

Her an her şey olabilir."

ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Seçim sonrası yepyeni AK Parti sözü veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değişimi hükümete de yansıtması bekleniyor. Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Reuters'a verdiği özel mülakatta konuyla ilgili yöneltilen bir soruya, "Kabine ile ihtiyacımız olduğu anda yaparız, siparişle yapmayız. Ortada bir sıkıntı yokken kabine konusunu ele almanın anlamı yok. Gerek duyulursa yaparız" yanıtını vermişti.