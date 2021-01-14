Ahmet Hakan Coşkun kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Ahmet Hakan Coşkun hayatı ve biyografisi nedir?

Ahmet Hakan Coşkun kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Ahmet Hakan Coşkun hayatı ve biyografisi nedir?İşte detaylar haberimizde...

AHMET HAKAN COŞKUN KİMDİR?

Ahmet Hakan Coşkun (d. 11 Ağustos 1967, Sorgun), Türk gazeteci ve televizyoncu. Hâlen Hürriyet, CNN Türk ve Kanal D'de çalışmaktadır. 6 Kasım 2019 tarihi itibaren Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmenliğini de yapmaktadır.

HAYATI

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğdu. Babasının memuriyeti dolayısıyla Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde dolaştı. Çocukluğu Ağrı, Amasya, Çanakkale, Balıkesir gibi illerde geçti. İmam-hatip lisesinden mezun oldu. Bir süre Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne devam etti. Sonra İstanbul'a geldi, bir süre de burada okudu. Bir müddet Büyükçekmece'de yayımlanan "Hürbakış" adlı gazetede çalıştı.

Üniversitedeyken hikâyeler yazardı; birkaçı Yedi İklim dergisinde yayınlanmıştı. 1993-1994 yıllarında muhabir olarak TGRT'de çalıştı. 'Yankı' isimli bir haber programı yapan ekipteydi. Kanal 7 kurulurken genel müdür Mustafa Çelik'le temas kurup kadroya dahil oldu. Bir süre muhabir olarak çalıştıktan sonra 1995-2003 arasında Kanal 7 haber müdürlüğünü ve ana haber sunuculuğunu üstlendi. Kanal 7'de İskele Sancak programını hazırladı ve bazı bölümlerini kitaplaştırdı. 2004'te Kanal 7 ile anlaşamayarak istifa etti. Köşe yazarlığı serüvenine ilk Yeni Şafak'ta başladı. Daha sonra, Sabah'ta çalıştı ve şu anda Hürriyet'te yazıyor. CNN Türk'te Tarafsız Bölge programını sunmaktadır. 16 Ocak 2017'den itibaren Kanal D ana haber bültenini sunmaya başladı, aynı zamanda Kanal D haber dairesi başkanlığı görevini üstlendi. Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni'nde Tarafsız Bölge programıyla ödüle layık görülmüştür.

AHMET HAKAN'A YÖNELİK TEHDİT VE SALDIRI

Star gazetesi yazarı Cem Küçük, 9 Eylül 2015 tarihli köşe yazısında Ahmet Hakan'ı şu sözlerle tehdit etti: "Şizofreni hastaları gibi hala kendini Hürriyet'in Türkiye'yi yönettiği günlerde zannediyorsun. İstersek seni sinek gibi ezeriz. Bugüne kadar merhamet ettik de hala hayatta kalabiliyorsun." Bunun üzerine Ahmet Hakan, aynı gün Cem Küçük'e dava açtı.

CHP Milletvekili Eren Erdem, bu olayla ilgili TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.[5] Yeni Şafak yazarı Abdulkadir Selvi de bu olayı köşesinde "Bunlar doğru şeyler değil. Türkiye ve AK Parti bunu hak etmiyor." diyerek eleştirdi. Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Ahmet Abakay, "Hrant, çok sayıda tehdit aldıktan sonra öldürüldü. Metin Göktepe de aynı şekilde. Bu tür cinayetler böyle başlıyor." dedi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Basın Konseyi gibi kuruluşlar ve diğer pek çok gazeteci bu saldırıyı kınadı.

AKP Milletvekili Abdurrahim Boynukalın, Hürriyet gazetesine 24 saat arayla düzenlenen ikinci saldırının ardından çekildiği ileri sürülen bir videoda, Ahmet Hakan'a yönelik "Ben bugün Nişantaşı'na evinin önüne gitmeyi düşünüyordum, tek başıma. Gidecektim oraya bekleyecektim, gel bakayım buraya diyecektim. Bizim hatamız bunlara zamanında dayak atmamak olmuş." ifadelerini kullandı.

Hakan, 1 Ekim 2015'te evinin önünde dört kişinin saldırısına uğradı. Burnu ve kaburgası kırılan Hakan'ın daha önceleri koruma talebinde bulunduğu fakat konuyla ilgili başvuruya hiçbir şekilde yanıt verilmediği ortaya çıktı. Saldırganlardan ikisinin Adalet ve Kalkınma Partisi Fatih İlçe Teşkilatı üyesi oldukları ortaya çıktı.

ÇALIŞTIĞI TV KANALLARI

1993–1994: TGRT

1994–2004: Kanal 7

2005–günümüz: CNN Türk

2017–2018: Kanal D

KİTAPLARI

Deneme

1997: Sivil, Dayanılmaz Bir Yürek (Birey Yayınları)

Derleme

Mehmet Eymür: Çeteler, Mafya ve Siyaset

Deniz Baykal: CHP ve Anadolu Solu

Ahmet Kabaklı: Neden Milliyetçilik?

Yaşar Nuri Öztürk: Kur'an Adına Konuşuyorum

Orhan Pamuk Kırmızı ve Kar

Oktay Sinanoğlu Bir Türk Dehası

Orhan Gencebay: Ne Olur Sev Beni

Vedat Türkali: Niçin Komünist Oldum?

Ali Bulaç ile İslamcılık Üzerine