"Çırpınırdı Karadeniz" türküsüyle tanınan Azerin'den canlı yayında sert çıkış: Azeri değil, Azerbaycan Türküyüm
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"Çırpınırdı Karadeniz" türküsüyle tanınan Azerin'den canlı yayında sert çıkış: Azeri değil, Azerbaycan Türküyüm

02.10.2020 07:49 | Son Güncelleme: 02.10.2020 08:30

Bir televizyon kanalındaki canlı yayına katılan sanatçı Azerin, programda kendisinin Azeri sanatçı olarak tanıtılmasına "Ben Azeri sanatçı değilim. Ben Azerbaycan Türküyüm" diyerek tepki gösterdi.

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge programında bu hafta, Azerbaycan Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalar konuşuldu. Ahmet Hakan'ın sunduğu programın bu haftaki konukları, Hakan Bayrakçı, Mehmet Metiner, Nazif Okumuş ve Çırpınırdı Karadeniz şarkısı ile bilinen Azerin oldu.

"BEN AZERBAYCAN TÜRKÜYÜM"

Programa video konferans yöntemi ile katılan sanatçı Azerin'in sözleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ekranda Azeri sanatçı olarak tanıtılmasına tepki gösteren Azerin, "İsmimin altında Azeri Sanatçı diye bir yazı gördüm. Ben Azeri sanatçı değilim. Ben Azerbaycan Türküyüm. Bana Azerbaycanlı diyebilirsiniz. Ama Azeri demeyin bana" sözleriyle durumdan duyduğu rahatsızlığı belirtti.

Azerin'den canlı yayında büyük çıkış: Azeri sanatçı değil, Azerbaycan Türküyüm

AZERİN KİMDİR?

Azerin, Azerbaycanlı bir ses sanatçısıdır. Henüz 5 yaşında iken Azerbaycan Devlet Radyo programında şarkı söylemeye davet edilmiş, küçük yaşlarda devlet büyüklerinin karşısında defalarca sahne tecrübesi kazanmıştı. Azerin 1985'te Moskova'da, 1986'da Gürcistan'da katıldığı uluslararası şarkı yarışmalarında derece kazanmıştır. 1990 yılında Müzik Akademisine girmiştir. 1994'te Türkiye'ye gelen sanatçı, burada da müzik ve sahne eğitimine devam etmiştir. Sanatçı, seslendirdiği "Çırpınırdı Karadeniz" eseriyle ün salmıştır.

'Çırpınırdı Karadeniz' türküsüyle tanınan Azerin'den canlı yayında sert çıkış: Azeri değil, Azerbaycan Türküyüm
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