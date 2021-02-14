Ahmet Güneştekin'den Sevgililer Günü'ne özel eser

Dünyaca ünlü ressam ve heykeltraş sanatçısı Ahmet Güneştekin, Sevgililer Günü kapsamında GODIVA'ya özel bir eser hazırladı

Bu yıl 95'inci yılını kutlayan dünyanın önde gelen premium çikolata markalarından GODIVA, Sevgililer Günü'nü ünlü sanatçı Ahmet Güneştekin'in tasarladığı çok özel bir eserle kutluyor. Güneştekin'in aşkın evrenselliğini özgün dokunuşlarıyla yorumladığı çalışması GODIVA Zorlu Center AVM mağazasında sergileniyor. Eser aynı zamanda ziyaretçilere, tasarımın ortasına yerleştirilmiş aynada sevdikleri kişiyle birlikte fotoğraflarını çekip aşklarını sanatsal bir yansımayla ebedileştirme imkanı veriyor. Şubat ayı boyunca sergilenecek olan eser, sevgilerini ebedi kılmak isteyen çikolata tutkunlarını GODIVA Zorlu Center AVM'ye davet ediyor.

Kaynak: Snob Magazin