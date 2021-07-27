Ahmet Faruk Ünsal kimdir? Ahmet Faruk Ünsal kaç yaşında, nereli? Ahmet Faruk Ünsal hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Ahmet Faruk Ünsal izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Ahmet Faruk Ünsal kaç yaşında, nereli? Ahmet Faruk Ünsal hayatı ve biyografisi! Ahmet Faruk Ünsal kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Ahmet Faruk Ünsal hakkında araştırmalar yapılıyor. Ahmet Faruk Ünsal kimdir? Ahmet Faruk Ünsal kaç yaşında, nereli? Ahmet Faruk Ünsal hayatı ve biyografisi!

AHMET FARUK ÜNSAL KİMDİR?

Ahmet Faruk Ünsal (d. 1963, Diyarbakır), mühendis, siyasetçi ve eski MAZLUMDER genel başkanı. 1963 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Babası, MSP'den 15. ve 16. dönem Adıyaman milletvekilliği yapmış olan Abdurrahman Ünsal'dır. Sakarya üniversitesi makine mühendisliği bölümü mezunudur. TAİ uçak sanayinde makine mühendisi olarak görev yapmıştır. Fatma Bostan Ünsal ile evlidir. 2002 seçimlerinde AK Parti'den 22. dönem Adıyaman milletvekili seçildi. 2009 yılından 2016 yılına kadar MAZLUMDER'in genel başkanlığını yapmıştır. 9 Mart 2020 tarihinde Ali Babacan tarafından kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.