Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen, "Ahmet Cevdet Paşa Farazi Dava ve Duruşma Yarışması", 10 üniversitesinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, yarışmaya, Akdeniz, Erciyes, Erzincan, Gaziantep, İnönü, Selçuk, Süleyman Demirel, Kırıkkale, Atatürk ve Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencileri katıldı.

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen yarışmaya, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Adli Yargı ve Adalet Komisyon Başkanı Orhan Özdemir ve Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Rıza Can ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Yarışmanın açılışında konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, "Önceden konusu belirlenmiş bir olayın davacı ve davalı tarafları sıfatıyla iddia ve savunma ekseninde gerçekleştirilen yarışmayla, bir nevi sanal mahkeme/sanal duruşma ortamı oluşturularak öğrencilerin hukuk uygulamasıyla erkenden tanışmaları, hukuk kitaplarından elde ettikleri teori ve içtihatları iddia ve savunmalarında kullanmaları, onları meslek hayatına hazırlayan güzel ve önemli bir deneyim kazanmalarını hedefledik. Yarışmaya katılan tüm üniversitelere başarılar diliyor, değerli jüri üyelerimize ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.

Ticaret hukuku alanında yazılı ve sözlü iki aşamadan oluşan yarışmada, en fazla 5 kişilik öğrenci grubunun oluşturduğu iki takımdan birisi iddia makamı olarak bir diğeri savunma makamını temsil ederek jüri üyelerine savunmalarını sundu.

İki gün boyunca süren yarışmada jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu, birinci Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi takımı, ikinci İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi takımı, üçüncü Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi takımı oldu.

Yazılı aşamada ise en iyi dilekçe ödülünü İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi alırken, en iyi sunum ödülünü ise Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Damla Şanlı aldı.