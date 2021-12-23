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Ahmet Buğdayı çiftçi ile buluşmaya hazırlanıyor

Ahmet Buğdayı çiftçi ile buluşmaya hazırlanıyor
AA / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Duru Bulgur tarafından ortaklaşa yürütülen projeyle "Ahmet Buğdayı" tohumları Türk çiftçisi ile buluşmaya hazırlanıyor.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Duru Bulgur tarafından ortaklaşa yürütülen projeyle "Ahmet Buğdayı" tohumları Türk çiftçisi ile buluşmaya hazırlanıyor.

KMÜ Biyomühendislik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevzat Aydın'ın proje yürütücülüğünü yaptığı ve Türkiye'nin 2 bin yıllık yerli buğdayı olan Ahmet Buğdayı'nın yeniden tarıma kazandırılması amacıyla başlatılan projede "Ahmet Buğdayı" tohumları, 2023 yılında çiftçilere dağıtılarak Türk tarımına kazandırılacak.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü (KMÜ) Prof. Dr. Namık Ak, Mühendislik Fakültesi Dekan V. Nermin Şarlak, Proje Yürütücülüğünü yapan Biyomühendislik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevzat Aydın, öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencilerini makamında kabul etti.

Rektör Namık Ak'a projesi hakkında detayları aktaran Prof. Dr. Nevzat Aydın, genellikle Türkiye'deki kıraç arazilerde nesillerdir ekimi gerçekleştirilen ve artık tükenmek üzere olan buğday türünün proje ile daha verimli hale getirilmesini amaçladıklarını söyledi.

Prof. Dr. Nevzat Aydın ayrıca ülkenin tarım ihracatına önemli katkılar sağlayacak projenin hızla ilerlediğini belirterek şunları söyledi:

"Ahmet Buğdayı, yüksek protein ve kaliteli bulgur olma özelliği ile önemli bir zenginlik taşıyor. Ahmet Buğdayı'nın tohumunu bulunca üzerinde çalışmaya başladık. Buğdayı çiftçi için verimli hale getirmek istedik. Buğdayın genetik kalitesini korumak üzere başlattığımız proje ile lezzetli bulgur veren bu buğdayı tekrar üretime kazandırmayı amaçladık. Üniversite-Sanayi iş birliği kapsamında yürütmüş olduğumuz projede, tohumları geliştirmek adına bütün dünyada ve ülkemizde kullanılan geleneksel melezleme yöntemi kullanıldı. Sera şartlarında tohumları hızlı bir şekilde, doğal bir süreç içerisinde geliştirdik. Geliştirmiş olduğumuz tohumların arazi şartlarındaki test aşamaları devam ediyor. Yapacağımız kalite analizlerinin ardından elde ettiğimiz tohumlar üreticilerimize kazandırılmış olacak."

Rektör Namık Ak ise, "Geleneksel yöntemler kullanılarak üretilen Ahmet Buğdayı çalışmalarında son aşamaya geldik. Ahmet Buğdayı'nda deneme aşamaları sona erdiğinde elde ettiğimiz tohumları inşallah çiftçimizle paylaşacağız. Duru Bulgur ile ortak olarak yürüttüğümüz proje kapsamındaki ata tohumu sayesinde ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacağız." diyerek projede yer alan ekibe başarılar diledi.

Ahmet Buğdayı çiftçi ile buluşmaya hazırlanıyor

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AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri

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