Ahmet Bilek deneyimli kafe törenle açıldı

21.09.2019 12:56

Tepebaşı Belediyesi'nin Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yapımını tamamladığı Ahmet Bilek Deneyimli Kafe'nin açılışı vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.



Tepebaşı Belediyesi'nin sosyal projelerinden biri olan Deneyimli Kafeler, şehir yaşamının ortasında vatandaşlar için sıcak bir durak ve mola noktası olmaya devam ediyor. Çocuklardan gençlere, kadınlardan yaşlılara kadar toplumun her kesimine hitap eden Deneyimli Kafeler, vatandaşların yoğun ilgisiyle adeta dolup taşıyor. Kentin çeşitli noktalarında hizmet veren deneyimli kafelerde özellikle yaşça tecrübeli ve emekli vatandaşlar huzurlu bir ortamda çaylarını içerek vakit geçirebiliyor. Günlük gazetelerin ve internet erişimi imkanlarının sağlandığı kafelerde satranç, domino ve briç gibi çeşitli zeka oyunları da yer alıyor. Keyifli sohbetlerin merkezi haline gelen Deneyimli Kafeler, vatandaşlara hoş bir ortamda bir araya gelerek sosyalleşme imkanı sunarken, Tepebaşı sakinleri de bu hizmetlerden oldukça memnun. Vatandaşlar gün içinde boş vakitlerini bu merkezde okuyarak, sohbet ederek ve keyifli oyunlar oynayarak geçirdiklerini belirterek ve Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletiyor.



Son olarak ise sporculuk hayatında uluslararası arenada birçok başarıya imza atan ve dünya şampiyonu milli güreşçi Ahmet Bilek'in isminin verildiği Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Deneyimli Kafenin açılışı yapıldı. Açılış törenine, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç, Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarı Çetin Aydın, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Fikriye Güven Zaptiye, Tepebaşı Belediyesi Meclis üyeleri, Ahmet Bilek'in ailesinden kızı Sevil Bilek ve Gülten Başıbüyük ile çok sayıda mahalle sakini katıldı.



"Bu duyarlı ve ince davranışlarından dolayı Başkanımız Ahmet Ataç'a teşekkürlerimi sunuyorum"



Açılış töreninde ilk olarak konuşan Ahmet Bilek'in kızı Sevil Bilek, deneyimli kafeye babasının adının verilmesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Babamın başarılarıyla ailecek gurur duyduk, duymaya da devam ediyoruz. Annem Ayten Bilek de hayatta olup burada olsaydı kendisi de çok mutlu olurdu. Ben bu duyarlı ve ince davranışlarından dolayı başta Başkanımız Ahmet Ataç'a ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.



"Ahmet Başkanımız, hayata geçirdiği projelerle halkın gönlünde taht kurmuştur"



Ardından konuşan Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarı Çetin Aydın, mahallelerine böyle bir tesisin kazandırılmasından dolayı duydukları memnuniyeti ifade ederek, "Ahmet Başkanımız, bugüne kadar hayata geçirdiği projelerle halkın gönlünde taht kurmuştur. Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'ın sosyal projelerinden biri olan Deneyimli Kafeler, parkların içerisinde olmasından dolayı da çocuklardan gençlere, orta yaşlılardan yaşlılara toplumun her kesimine hitap etmektedir. Buralar insanların sevdikleriyle hoş vakitler geçireceği alanlar olmuştur. Ben mahallemize böyle bir sosyal tesis kazandırmasından dolayı Ahmet Ataç'a çok teşekkür ediyorum" dedi.



"Şehirler kent kimlikleri ve kent bellekleri ile yaşarlar"



Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde açılışı gerçekleştirilen Ahmet Bilek Deneyimli Kafe'nin kafelerin içerisinde en doğal olanı olduğunu söyledi. Kafenin bir tane dahi ağaç kesilmeden yapıldığını, çay ve benzer hizmetlerin ücretlerinin bedavaya yakın fiyatlarda olduğunu anlatan Başkan Ataç, "Hiç ağaç kesmeden bu tesisi yaptık. Hatta 2-3 tane ağaç da binanın çatısından dışarıya çıkıyor ve dışarıdan da net bir şekilde görülüyor. Deneyimli Kafelerimiz mahallelerde yaşayan özellikle kadınların, erkeklerin, çocukların rahatlıkla kullanabildiği mekanlar haline geldi. Daha önce açtığımız Deneyimli Kafeler çok iyi kullanılıyor. Tahmin ediyorum burası da çok iyi kullanılacak. Çünkü gerçekten şöyle bir mekan şehir içinde bile yok. Ne güzel ki buraya böyle bir güzellik kısmet oldu" şeklinde konuştu.



Kafeye ismi verilen Ahmet Bilek'ten de bahseden Başkan Ataç, şöyle devam etti:



"Ahmet Bilek, köy enstitüsünde ay yıldızlı eşofmanıyla güreş hocalığı yapan önemli bir insandı. Sonra 1960'da olimpiyatlardan 7 tane madalya ile dönen bir güreşçimizdir Ahmet Bilek. Kent kimlikleri ve kent bellekleri çok önemli. Şehirler ancak bunlarla yaşarlar. Eğer Ahmet Bilek bu şehirde unutuluyorsa bu şehir çok şeyini kaybediyor anlamına gelir. Ama unutulmuyorsa gelecek nesiller de Ahmet Bilek'in kim olduğunu açıkça öğrenecekler ve onlar da olimpiyat madalyalı güreşçimizi takdir edeceklerdir. Nur içinde yatsın."



"Tepebaşı Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımız çok şanslı"



CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü, Tepebaşı Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mahalle sakinlerinin çok şanslı olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:



"Ertuğrulgazi Mahallemizde hafızalarımızda yer edinmiş Ahmet Bilek'in isminin yaşatılacak olması gurur verici. Ben bunu hep söylüyorum Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mahallelerin sakinleri çok şanslı. Çünkü hep dediğimiz gibi Tepebaşı'nda hayat var. Eminim ki bu açılan güzel mekanda çocuklarımızdan deneyimli büyüklerimize kadar her kesim burada çok güzel vakitler geçirecekler. Ben bu güzel tesisin hayırlı olmasını diliyorum ve Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç ile ekibine böyle bir tesisi mahallemize kazandırdıkları için çok teşekkür ediyorum."



"Deneyimli Kafeler bir Türkiye markası haline gelen buluşma mekanlarımız oldu"



CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de, açılışı gerçekleştiren tesislerin vatandaşların birlik ve beraberliğinin pekiştirilmesi noktası çok önemli mekanlar olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:



"İçerisinden ağaç geçen bir Deneyimli Kafe kentimize ve mahalle sakinlerimize hayırlı olsun. Ahmet Başkanımıza Ahmet Bilek'e gösterdiği vefa için de ayrıca teşekkür ediyorum. Deneyimli Kafeler ve Belde Evleri bizim Eskişehir'in sınırlarını aşan artık bir Türkiye markası haline gelen buluşma mekanlarımız oldu. Buralar, sadece buluşup çay içtiğimiz mekanlardan çok da öte birliğimizi, kardeşliğimizi, dostluğumuzu, sevgimizi, saygımızı paylaştığımız mekanlar olmasından dolayı çok önemli. O yüzden de ben bir kez daha Başkanımız Ahmet Ataç'a ve emeğini ortaya koyan Tepebaşı Belediyemizin özverili çalışan tüm çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Her bir Deneyimli Kafe her bir Belde Evi sadece Tepebaşımızın değil Eskişehir'imizin ve aslında örnek alındığı için de ülkemizin birlik ve beraberliğine konulan bir çimentodur, bir harçtır."



Konuşmaların ardından Ahmet Bilek Deneyimli Kafe, yapılan duanın ve Başkan Ataç'ın mahalle sakinleriyle birlikte kestiği kurdelenin ardından hizmete açıldı.



Öte yandan 7 Ekim Pazartesi günü saat 14.00'te açılışı yapılacak Kumlubel Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Nasuh Akar Deneyimli Kafe'yle birlikte de Tepebaşı bölgesinde vatandaşların hizmetinde olan Deneyimli Kafelerin sayısı 12'ye yükselecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA