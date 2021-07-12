Ahmet Bayram, Dostluk Koşusunda 2'nci Oldu
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Ahmet Bayram, Dostluk Koşusunda 2'nci Oldu

Ahmet Bayram, Dostluk Koşusunda 2'nci Oldu
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un şampiyon atleti Ahmet Bayram, bu yıl 15'nci kez gerçekleştirilen 9 kilometrelik Kazancı Dostluk Koşusunu 33 dakikada tamamlayıp, genel klasmanda 2'nci oldu.

Bursa Masterler Atletizm Kulübü tarafından organize edilen 15. Kazancı Dostluk Koşusu, Kestel ilçesine bağlı Kazancı Mahallesi'nde gerçekleşti. Koşuya Türkiye'den ve yurtdışından 500 sporcu ve amatör atletler katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesporlu atlet Ahmet Bayram, 9 kilometrelik yarışı 33 dakikada tamamladı ve genel klasmanda ikinci oldu. Bayram, Manisa Büyükşehir Belediyespor çatısı altında yeni başarılar elde etmek için çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini belirtti.

Kaynak: Bültenler

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