Ahmet Bayram, Dostluk Koşusunda 2'nci Oldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un şampiyon atleti Ahmet Bayram, bu yıl 15'nci kez gerçekleştirilen 9 kilometrelik Kazancı Dostluk Koşusunu 33 dakikada tamamlayıp, genel klasmanda 2'nci oldu.