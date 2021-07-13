Ahmet Aslan Küçükçekmece'de sevenleriyle buluştu
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Ahmet Aslan Küçükçekmece'de sevenleriyle buluştu

Ahmet Aslan Küçükçekmece'de sevenleriyle buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği 'Çekmecemde Sanat Var' açık hava konserlerinde sahne alan sanatçı Ahmet Aslan özgün tarzıyla Küçükçekmecelilere müzik ziyafeti sundu.

Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği 'Çekmecemde Sanat Var' açık hava konserlerinde sahne alan sanatçı Ahmet Aslan özgün tarzıyla Küçükçekmecelilere müzik ziyafeti sundu. Konseri Belediye Başkanı Kemal Çebi de izledi.

Sevenleri büyük ilgi gösterdi

Küçükçekmece Göl Kenarı Amfi Tiyatro'da gerçekleşen konsere Ahmet Aslan'ın sevenleri büyük ilgi gösterdi. Enstrümanıyla ezgilerini kendine has deneysel tarzıyla yorumlayan Ahmet Aslan'ın sahne performansı izleyenlerden tam not aldı. Sanatçı dillere pelesenk olan şarkıları ve türküleri Küçükçekmeceliler için seslendirdi.

"Küçükçekmece'de sanatı büyütmeye devam edeceğiz"

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, konser sonunda sanatçıya teşekkür ederek, Küçükçekmecelilere, "İyi ki sanatçılarımız var, iyi ki türkülerimiz var. Her ne olursa olsun Küçükçekmecelilerin şunu unutmasını istemiyorum. Her şeye rağmen Küçükçekmece'de birlikte sanatı, kültürü büyüteceğiz. Sanattan vazgeçmeyeceğiz" sözleriyle seslendi. - İSTANBUL

Ahmet Aslan Küçükçekmece'de sevenleriyle buluştu
Ahmet Aslan Küçükçekmece'de sevenleriyle buluştu
Ahmet Aslan Küçükçekmece'de sevenleriyle buluştu
Ahmet Aslan Küçükçekmece'de sevenleriyle buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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