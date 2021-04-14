Ahmet Altan tahliye edildi! İşte cezaevi çıkışı ilk fotoğrafı
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Ahmet Altan tahliye edildi! İşte cezaevi çıkışı ilk fotoğrafı

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

AİHM'in hak ihlali kararının ardından Yargıtay'ın da hakkındaki hapis cezasını bozduğu Ahmet Altan tahliye oldu. Tahliye edilen Ahmet Altan'ın ilk fotoğrafını Avukatı Figen Çalıkuşu paylaştı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'ye ilişkin "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan hapis cezasına çarptırılan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkındaki hükmü bozdu.

Mahkeme, tutuklu sanık Altan'ın, bozma gerekçesi ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Dairenin bozma kararını, Türk Ceza Kanunu'nun 220/7'nci maddesinde belirtilen indirimin uygulanmadığı gerekçesiyle aldığı öğrenildi.

Tahliye edilen Ahmet Altan'ın ilk fotoğrafı ortaya çıktı. Avukatı Figen Çalıkuşu, Ahmet Altan'ın cezaevinden çıktıktan sonraki ilk görüntüsünü paylaştı.

Ahmet Altan tahliye edildi! İşte cezaevi çıkışı ilk görüntüsü

NE OLMUŞTU?

Ilıcak ve Altan daha önce FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmış ve "darbeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise sanıkların eylemlerinin "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle hükmü bozmuştu.

Bunun üzerine yeniden yargılama yapan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Kasım 2019'da "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan Altan'a 10 yıl 6 ay, Ilıcak'a ise 8 yıl 9 ay hapis cezası vermişti.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya yeniden Yargıtay'a gelmişti.

Ahmet Altan tahliye edildi! İşte cezaevi çıkışı ilk fotoğrafı
Abdullah Karlidag
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