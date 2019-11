Ahmet Altan'ın hapiste yazdığı kitap Amazon tarafından 2019'un en iyi 20 kitabından biri seçildi

13.11.2019 18:01 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:01

Ahmet Altan'ın hapisteyken yazdığı kitabı "Dünyayı bir daha göremeyeceğim", (I Will Never See the World Again) ABD'de Amazon tarafından '2019'un En İyi 20 Kitabı'ndan biri seçildi. Listede 16. sırada yer alan Altan'ın kitabı aynı zamanda yabancı dilden çevrilen tek kitap olma özelliğini taşıyor.



Altan'ın kızı Sanem Altan sosyal medyada paylaştığı mesajda babasının tutuklandığı saatlerde bu haberi aldığını belirtti ve "Türkiye düşünsün!" dedi.