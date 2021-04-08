Ahmed Yesevi ve Alperenlerin hikayesini anlatan "Mavera" dizisi TRT 1'de seyirciyle buluşacak
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Ahmed Yesevi ve Alperenlerin hikayesini anlatan "Mavera" dizisi TRT 1'de seyirciyle buluşacak

Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Kültür Sanat
Ahmed Yesevi ve Alperenlerin hikayesini anlatan 'Mavera' dizisi TRT 1'de seyirciyle buluşacak

TRT 1'in yeni dizisi "Mavera", ramazan ayı boyunca izleyicilerin beğenisine sunulacak.

TRT 1'in yeni dizisi "Mavera", ramazan ayı boyunca izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Mutasavvıf ve şair Ahmed Yesevi ile Alperenlerin destansı hikayesini konu edinen dizi, 12 Nisan'da başlayarak, hafta içi her gün saat 23.45'te ekranlara gelecek.

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği dizi, Yusuf Hemedani tarafından Bağdat'a gönderilen Yesevi'nin Bağdat'ta verdiği dirlik ve beraberliğin mücadelesini ele alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Korel Cezayirli, Görkem Sevindik, Tansel Öngel, Sinan Tuzcu, Hasan Küçükçetin, Ferit Kaya, Adrian Can, Evren Erler, Mehmet Korhan Fırat, Nusret Çetinel, Erdem Ergüney, Nur Berfin Çiroğlu, Dilara Yeşilyaprak, Recep Usta, Sedat Mert, Muharrem Özcan, Demircan Kaçel, Handan Yıldırım, Haydar Köyel, Atilla Öner, Arben Akış, Volkan Uygun, Alper Türedi, Şükran Karanlık, Alkan Kızılırmak ve Zara rol alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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