Ahmed Mesud kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ahmed Mesud'un hayatı ve biyografisi!

Gündemin merak edilen isimleri arasında Ahmed Mesud geliyor. Peki, Ahmed Mesud kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ahmed Mesud'un hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...

Ahmed Mesud, 10 Temmuz 1989'da doğdu. Ahmed Mesud'un hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Ahmed Mesud kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ahmed Mesud'un hayatı ve biyografisi! İşte bilgiler...

AHMED MESUD KİMDİR?

Ahmed Mesud, (d. 10 Temmuz 1989) Pencşir direnişi'nin liderliğini yapan Afgan politikacı. Aynı zamanda SSCB karşıtı askeri bir lider olan Ahmed Şah Mesud'un oğlu. 2016'nın Kasım ayında Massoud Vakfı'nın CEO'su olarak atandı. 5 Eylül 2019'da babasının Pencşir Vadisi'ndeki türbesinde babasının halefi olarak ilan edildi.

Ahmed Mesud doğum tarihi : 10 Temmuz 1989

Ahmed Mesud nereli : Afganistan

Ahmed Mesud kaç yaşında : 32 yaşında

Ahmed Mesud mesleği ne : Politikacı, Massoud Vakfı'nın CEO'su Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

AHMED MESUT BİYOGRAFİSİ

Ahmed Mesud, 10 Temmuz 1989'da doğdu.

Ortaokulu Tacikistan'da bitirdikten sonra bir yılını Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi'ndeki bir kursta geçirdi. 2012 yılında Londra'da bulunan King's College'de Savaş Araştırmaları alanında lisans eğitimine başladı ve 2015 yılında mezun oldu. 2016 yılında Londra Şehir Üniversitesi'nin Uluslararası Politika alanında yüksek lisans derecesini aldı.

AHMED MESUT KARİYERİ

Mesud, ilerleyen yıllarda Afganistan'a döndü ve 2016 yılında Massoud Vakfı'nın CEO'su olarak atandı.

Mesud, 2019'un Mart ayında resmen siyasete girdi.

Babasının Afganistan için düşündüğü İsviçre modeli güç ilişkileri fikrini şiddetle destekliyor. Hükümetin ademimerkeziyetleştirişmesinin ve Kabil'de bulunan gücün parçalanıp ülkenin farklı bölgelerine dağıtılmasının ülkedeki kaynakların ve otoritenin ülkenin geneline daha verimli dağıtılmasını sağlayacağına inanıyor. Dolayısı ile bu şekilde yönetilen bir Afganistan'ın refah ve istikrar dolu olacağını destekliyor.

2021'deki Taliban'ın askeri ilerlemelerine karşı kuzey Afganistan'da İkinci Direniş veya Afganistan Ulusal Direniş Cephesi adları ile bilinen milislerden oluşan askeri ve siyasi bir koalisyon kurdu. Aynı zamanda Taliban'a karşı yapılan savaşta yardımcı olmaları için tüm özgür Afganlara seslendi. Kabil'in teslim edilmesinden sonra, Taliban yönetimini reddeden Başkan Yardımcısı Emrullah Salih'le koalisyon kurdu.

Amerikan basını üzerinden kuvvetleri için askeri ve lojistik destek çağrısında bulundu. Açıklamasında; kadın haklarının korunması, kamuya açık infazların önlenmesi ve Afganistan'ın uluslararası teröristler için güvenli bir sığınağa dönüştürülmesinin engellenmesi gerekliliğini belirtti.

22 Ağustos 2021'de bir güç paylaşma anlaşması olmazsa olası bir iç savaş çıkacağı konusunda uyarılar yaptı ve bu şartlar altında savaşın "kaçınılmaz" olduğunu belirterek "Sovyetler Birliği'ni yendik, Taliban'ı da yenebiliriz" dedi. ABD, Fransa ve Avrupa ve Arap dünyasındaki diğer ülkelerden direnişlerini desteklemelerini istedi. Ayrıca Taliban ile müzakere etme arzusu olduğunu da dile getirdi, ancak görüşmeler başarısız olursa askeri bir çatışmaya karşı hazır olacaklarını belirtti. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.