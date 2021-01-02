Ahmed Adnan Saygun ölümünün 30'uncu yıl dönümünde anılacak

Çağdaş Türk müziğinin unutulmaz ismi Ahmed Adnan Saygun ölümünün 30'uncu yıl dönümü olan 6 Ocak Çarşamba günü, Maltepe Üniversitesi Konservatuvarının düzenleyeceği, sunum, söyleşi ve dinletilerin olacağı bir programla anılacak.

Çağdaş Türk müziğinin unutulmaz ismi Ahmed Adnan Saygun ölümünün 30'uncu yıl dönümü olan 6 Ocak Çarşamba günü, Maltepe Üniversitesi Konservatuvarının düzenleyeceği, sunum, söyleşi ve dinletilerin olacağı bir programla anılacak.

Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı yetkilileri, besteci Ahmed Adnan Saygun'u ölümünün 30'uncu yıl dönümünde anmak için 6 Ocak Çarşamba günü, bir program düzenleyecek. Müzikolog Ersin Antep'in tarihsel ve basılı kaynaklardan hazırladığı sunum, sanatçının öğrencileri ve yakınlarının, hakkında çalışma yapanların katılacağı söyleşiler ve bestecinin eserlerinin seslendirileceği dinletiler düzenlenecek. Etkinlik, 13.00-17.00 saatleri arasında Maltepe Üniversitesi'nin sosyal medya hesaplarından da eşzamanlı olarak izlenebilecek.

PROGRAMIN DETAYLARI

Program, Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı Müdürü Prof. Çiğdem İyicil'in yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak.

Daha önceki yıllarda Saygun Sempozyumu, Saygun Panelleri gibi bilimsel etkinlikler yanında radyo için Saygun özel programları hazırlayan Uzman Müzikolog Ersin Antep, besteciye dair tarihsel ve basılı kaynaklardan hazırladığı sunumu gerçekleştirecek.

Saygun'un öğrencisi olan Orkestra Şefleri Prof. Gürer Aykal, Prof. Rengim Gökmen ve Serdar Yalçın hem aile dostu olan hem de Saygun hakkında kitapları bulunan Müzikolog Prof. Gülper Refiğ, Saygun Biyografyası'nı hazırlayan Sosyolog Prof. Dr. Ali Ergur ile biyografyada makalesi bulunan ve Saygun'un yaptığı halk müziği çalışmalarını inceleyen Etnomüzikolog Melih Duygulu, Anılardaki Adnan Saygun kitabını hazırlayan Gazeteci-Yazar Serhan Yedig söyleşi bölümlerinde Ersin Antep'e konuk olacak.

Dinleti bölümlerinde; Piyanist Gülsin Onay, Keman Sanatçısı Çiğdem İyicil, Piyanist Dilek Batıbay, Viyolonsel Sanatçısı Rahşan Apay, Piyanist Jeffery Watson, Piyanist Cem Babacan ve Camerata Saygun Topluluğu'ndan Keman Sanatçıları Banu Selin Aşan ile Gamze Erengönül Kandemir, Viyola Sanatçısı Orhan Çelebi, Viyolonsel Sanatçısı Gözde Yaşar; Adnan Saygun'un eserlerinden örnekler sunacak.

Sanatçılar Op.12 Viyolonsel ve Piyano için Sonat, Op. 15 Sonatina, Op.27 Yaylı Çalgılar Kuarteti No.1, Op.33 Demet ve Op.45 Aksak Tartılar Üzerine 12 Prelüd adlı eserlerden bölümler seslendirecek.

AHMED ADNAN SAYGUN KİMDİR?

1907 yılında İzmir'de dünyaya gelen Ahmed Adnan Saygun Osmanlı'nın son yıllarını, 1'inci Dünya Savaşı'nı, Yunan işgalini ve nihayet Kuvayı Milliye sayesinde kurtuluşu gördü. İzmir'de çocukluğunu geçirdi. Girdiği sınavda başarılı olarak devlet adına Paris'te Schola Cantorum'a öğrenime gönderildi. Dönüşünde Musiki Muallim Mektebi, İstanbul Belediye Konservatuvarı, Ankara Devlet Konservatuvarı, İstanbul Devlet Konservatuvarında öğretmenlik, kısa süre Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefliği, Halkevlerinde müfettişlik görevlerinde bulundu.

Etnomüzikoloji alanında da çalışmalar yapmış olan Saygun'un 'Yunus Emre Oratoryosu' başta olmak üzere yerli ve yabancı sanatçılarla birçok kez seslendirilen yapıtları, yetiştirdiği öğrencileri bulunuyor. Besteci Muammer Sun onu; 'Çağdaş Türk Müziği'nin Kutup Yıldızı' olarak nitelendiriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı