Ahlat'ta "Marka Şehir Ahlat" toplantısı düzenlendi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Marka Şehir Ahlat" projesi kapsamında istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, Kaymakamlık Proje Birimi Koordinatörü Necati Aktekin, logo ve slogan tanıtımı ve izlenecek yol haritası konusunda sunum yaptı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Fikret Dağ, "Marka Şehir Ahlat" projesinde önemli bir yol kat ettiklerini belirtti.

Proje kapsamında zamanla tamamlanacak konuların olduğunu, ilçe sakinlerini ve esnafı da sürece dahil etmeleri gerektiğini aktaran Dağ, şöyle konuştu:

"Ne kadar uğraşırsak uğraşalım esnaf ayağını tamamlayamazsak başarıya ulaşamayız. Burada hepimiz gönüllü elçiler olarak esnafımıza ve vatandaşımıza bu süreci anlatmalı ve işin içine dahil etmeliyiz. Logo için gece gündüz çalıştık, kafa yorduk ve istişareler yaptık. Halkımızın beğenisine sunarak eleştiri ve önerileri aldık. Allah bize çok güzel bir kültürel hazine vermiş ve bunu logomuza da yansıtmak istedik. Bu sürece destek ve emek veren herkese teşekkür ediyorum. Ahlat her şeyin en iyisine layık. Bu uğurda hep birlikte çalışmaya devam edeceğimizi umut ediyorum."

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise marka şehir kapsamında istenilen kriterlerin yaklaşık yüzde 80'nin hayata geçirildiğini söyledi.

Kaymakamlık, belediye ve tüm kurumlarla muazzam bir çalışma içerisinde olduklarını anlatan Çoban, şunları kaydetti:

"Artık bu çalışmaları taçlandıracak konular üzerinde mesai harcıyoruz. Cittaslow (sakin şehir) içinde yerimizi almışız. Dünyada 200 şehirden biri olmuşuz. UNESCO'nun geçici listesinde yerimizi almışız, ana listeye girmek için çalışıyoruz. Kültürel mirasın ihyası konusunda çok muhteşem işler yapmışız. İlçemizdeki tüm objeleri Türkiye ve dünya kamuoyuna taşımayı başarmışız. En önemlisi Türkiye'de bin yıl önceki başkenti tescil etmiş Sultan Alpaslan anısına Cumhurbaşkanımızın, bakanlar kurulunun, kuvvet komutanlarının, diplomasinin her yıl iştirak ettiği bir merkeze dönüşmüşüz. Güzel bir projenin hayata geçmesi aşamasındayız. Bunun gerçekleşmesine vesile olan ve emek veren kaymakamlığımıza ve kurumlarımıza teşekkür ediyorum."

Toplantıya, Ovakışla Belediye Başkanı Abdurrahim Altındal, Ahlat Meslek Yüksekokul Müdürü Harun Koçak ve kurum amirleri katıldı.

AA / Serdar Adıyaman - Son Dakika Haberleri

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