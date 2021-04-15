Ahlat'ın yeni otobüs terminali hizmete açıldı
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Ahlat'ın yeni otobüs terminali hizmete açıldı

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Ahlat'ın yeni otobüs terminali hizmete açıldı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapımı tamamlanan Ahlat Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali hizmete açıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapımı tamamlanan Ahlat Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali hizmete açıldı.

Ahlat Belediyesi tarafından yaptırılan yeni şehirlerarası otobüs terminali bölgenin ve ilçenin hizmetine sunuldu. Yeni terminalde otobüs firmaları, lokanta ve kafeteryalar hizmet vermeye başladı. İşletmeciler ise yeni yerlerine taşınarak faaliyetlerine başladı. İlçenin mimari dokusuna uygun hayata geçirilen yeni otogar mimari özelliği ile dikkat çekerken, gerek ilçeye gerek bölgeye ekonomik olarak büyük katkı sağlayacak. Yeni terminal binasını gezen Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, işletmecilerle görüştü. Yeni terminalin ilçenin gelecek 50 yılına hitap edecek kapasitede olduğunu belirten Çoban, terminalin ilçeye ve bölgeye hayırlı olması dileklerinde bulundu. Başkan Çoban, Ahlat'ın önemli turizm yerlerinden biri olması nedeniyle otogar noktasında sorun olduğunu belirterek, "Allah'a şükür bu sorunu da hallettik. Kültür ve mimari projemiz tamamlandı. İhalemiz tamamlandı. Şimdi işletmecilerimiz ile bir araya geldik. Ahlat model olmaya devam ediyor. Ahlat'ın kültür ve ticaretinin yanı sıra bölgenin de turizm ve ticaretine önemli katkı sağlayacaktır. Yeni otogarımız 1071 metrekare bina alanı olmak üzere toplamda 8 bin 500 metrekare alan üzerine yapıldı. Şehirlerarası otobüs terminalimiz ilçenin gelecek 50 yılına hitap edecek kapasitede olduğunu belirtmek isterim. Yeni terminalimiz ilçeye ve bölgeye hayırlı olsun" diye konuştu.

Başkan Çoban, ilçede yapılan ağaçlandırma seferberliğine de dikkat çekerken, yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmalarına da son derece önem verdiklerini belirtti. Gerek ilçede gerek otogar çevresindeki ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarının da hızla devam ettiğini vurgulayan Çoban; "Terminalimizin çevre düzlenmesi ve peyzaj çalışmaları da önem veriyoruz. İlçemizde başlattığımız ağaçlandırma çalışmalarının yanı sıra yeni terminalimizin çevresinde de ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarımızı özenle sürdürüyoruz. Tüm ekibime teşekkür ediyorum" dedi. - BİTLİS

Ahlat'ın yeni otobüs terminali hizmete açıldı
Ahlat'ın yeni otobüs terminali hizmete açıldı
Ahlat'ın yeni otobüs terminali hizmete açıldı
Ahlat'ın yeni otobüs terminali hizmete açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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