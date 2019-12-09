Ahlat Belediye Meclisi'nden engelliler için özel oturum

09.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:12

Bitlis'in Ahlat Belediye Meclisi, 2019 aralık ayı toplantısında "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla engellilere ilişkin özel oturum gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban başkanlığında belediye salonunda gerçekleştirilen oturumda gündem maddeleri dışında engellilerin hayatını kolaylaştıracak konular ele alındı.

Çoban, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye meclisinin engelliler için özel oturum gerçekleştirdiğini söyledi.

Şehrin kaldırımlarını yenileyerek işe başladıklarını belirten Çoban, "Park ve bahçelerimizde engelli vatandaşlarımıza uygun alanlar oluşturduk. Onların hayatlarını rahatlatacak, dinlenebilecekleri yeni alanlar oluşturduk. Hükümetimiz ve devletimiz de bütün hassasiyetini ortaya koymuş durumda." dedi.

Yeni yapılacak inşaatların girişlerini engelli vatandaşlara uygun hale getirmeye çalıştıklarını belirten Çoban, şunları kaydetti:

"Park ve bahçelerimizi yeniden böyle tanzim etmeye çalışacağız. Biz engelsiz bir yaşamın tamamen tanzimi için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. Meclisimizde bunu gündeme getirdiğimizde oy birliği ile bu tedbirlerin tamamında ortak karar aldı. Şimdiden bütün meclis üyelerime teşekkür ediyorum. Bu konuda gerekli duyarlılığı gösteren halkımıza da teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA