Ahiyan İstemem şarkı sözleri | Ahiyan İstemem lyrics

Ahiyan, yeni şarkısı İstemem adlı parçayı, sevenleriyle buluşturdu. Ahiyan İstemem şarkı sözleri nelerdir?

Hissettiklerim kayıp

Bu boşluk yanımda

Şarkılar silindi sözleri silindi

Gözlerim kurudu sardığım sarıdı

Dönmek istedim de yollarım yarıdı

Dostum tek başına düşmanım çete vesveseler alındı

Politik sanat dalında alıntı

Gerçeklik rolü yapar o stil

Sultanlık maskesi takan

Her gece yatan her gündüz sayılan

21 bayılan içinde büyüyen sıkıntı mayın serseri mayın

Underground reyim hep sokağa rehin

Bra no pain no gain her derdi konuştuk hainlk oluştu dayı

Resmiyet fail sözleşme fake

Siz terso dedikçe hepimiz ayık

Çalın toplayın kesin ıska payını

Söz konusu sanat olunca veto yer

Doğallık sisteme ters

bütün sözcüler siyası tel çalar

İnsanlık dert cana

O yangın değer her cana

Bana hayır diye topla çöpte dolu vereceğin

***

[Nakarat ]

İstemem ondan gelen hayrı da

Olsun ayrı gayrı da

Takılmam hiç de ne dediğine

Unuturum unuturum

-

Ne biçim life

Sosyal bir do minör için de yalnızlık aynı

Klavye kırılsa akraba kaybı hissiyat daimi

Manevi baygın, ruhevi kaygı parası ayrı

Kendimi harcadım daha yeni…

Rüstemi sevgi üste kibarlık

Temizlik hayli bireysel

Şerri toplumsal

"Ferdi istekler savaşı" &"Duvarsız Berlin"

"Taçsız krallık"

Ne biçim life!

O biçim hainlik

Direniş aynı

Uyruk satar ya

İnsansız daha iyi

Pazarlık yok ya

İnsansız daha iyi

Kültürel ayrım

Negatif bayram!

Her şeyi silmekte epeyce kararlıyım

Kendime kaldıkça ben de çok zararlıyım

Başa dönmekte ustalıkta ayrı yerdeyim

yok maarifte hatalıyım ya

[Nakarat ]

İstemem ondan gelen hayrı da

Olsun ayrı gayrı da

Takılmam hiç de ne dediğine

Unuturum unuturum