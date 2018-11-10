Ahırın Çatısından Düşen Kişi Öldü

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde ahırın çatısından düşen kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yuvacık köyünde ikamet eden Yaşar Güngör (73), geçtiğimiz perşembe günü evlerinin bitişiğinde bulunan ahırın çatısından yere düştü.

Yakınları tarafından yaralı halde bulunan Güngör, ambulansla kaldırıldığı Azdavay Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Güngör, bu gece yaşamını yitirdi.