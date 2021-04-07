Ahiret nedir? Ahiret ne demek? Ahiret hayatının aşamaları! Hristiyanlık'ta ahiret inancı!

İslam termonolojisinde ölümden sonra gidilecek yere verilen bir isim. Ahiret, Kur'an'ın İslamî eskatolojinin önemli bir parçası olan Ahiret Hesaplaşması ile ilgili bölümlerinde defalarca bahsedilmektedir. Ahiret hayatını konu alan ayetler! Ahiret nedir? Ahiret ne demek? Ahiret hayatının aşamaları!

Geneleksel olarak, Müslümanların altı temel inanç esaslarından biridir.Ahiret nedir? Ahiret ne demek? Ahiret hayatının aşamaları!

AHİRET NE DEMEK? AHİRET NEDİR?

İslam termonolojisinde ölümden sonra gidilecek yere verilen bir isim. Ahiret, Kur'an'ın İslamî eskatolojinin önemli bir parçası olan Ahiret Hesaplaşması ile ilgili bölümlerinde defalarca bahsedilmektedir. Geneleksel olarak, Müslümanların altı temel inanç esaslarından biridir.

AHİRET HAYATI NEDİR?

Âhiret hayatının mahiyeti ve âhiretteki durumlar, duyular ötesi ve gayba ait konular olduğu için, gözlem ve deneye dayanan pozitif bilimlerle ve akılla açıklanamaz. Bu konuda tek bilgi kaynağı vahiydir. Kur'an'da ve sahih hadislerde ne haber verilmişse onunla yetinilir. Bunun ötesinde aklî bir yoruma gidilemez. Çünkü âhiretteki durumlar dünyadakine benzemez. Aralarında isim benzerliğinden başka bir benzerlik yoktur. Meselâ "İsrâfil sûra üfürecek, insanların amelleri tartılacak, herkesin defteri ortaya çıkacak" denildiği zaman, hatıra dünyada bilinen bir alet, bir terazi, kâğıttan yapılmış bir defter gelmemelidir. Bunların gerçek şeklini ve iç yüzünü ancak Allah bilir. Onların varlığına inanılmalı, mahiyetleri konusunda ise yorum yapılmamalıdır.

AHİRET KELİMESİ NE DEMEK? AHİRET KELİMESİ TDK ANLAMI NEDİR?

Ahiret kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır.Ahiret, Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.TDK'ye göre ahiret kelimesi ise şu anlama gelmektedir:- Dinî inanışa göre, insanın öldükten sonra dirilip sonsuza dek kalacağı ve Tanrı'ya hesap vereceği yer, öbür dünya, öteki dünya