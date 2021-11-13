KAYSERİ (İHA) - Ahırdan zumbaya... Şalvarıyla zumba yapan 'Nazzik Teyze' ilgi odağı oldu

67 yaşındaki Nazzik Ateş: "Sporu çok severim"

KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Nazzik teyze; şalvar, başında tülbent ve ayağında mes gibi kültürel kıyafetleriyle zumba yapıyor. Evinde süt sağan, Kuran'ı Kerim okuyan Nazzik Ateş, boş vakitlerinde ise spor yapıyor.

Develi'ye 47 kilometre uzaklıktaki Şıhlı mahallesinde yaşayan Nazzik Ateş, ilerleyen yaşına rağmen boş vakitlerini Kuran okuyarak ve spor yaparak geçiriyor. Yöresel kıyafetlerle spor salonuna giderek zumba yapan 67 yaşındaki Nazzik Ateş, "Sabahları kalkar abdest alır namazımı kılarım. Ev işlerine bakarım, temizlik ve yemek işlerini hallederim. Ahıra gidip ineği sağdıktan sonra dağa sürüyorum, akşama doğru inek geri geldiğinde yemini, samanını veriyorum. Boş kaldığım zamanlarda Kur'an-ı Kerim okuyorum. Develi'ye de gittiğim zaman spor salonuna gidiyorum. Sporu çok severim ve sağlık için yaparım. Kızım ve yeğenlerim Develi'de spor salonuna gidiyorlar, ben de onların yanına gidip spor yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Eğitmen Şeyma Yalçın nezaretinde yöresel kıyafetleriyle spor yapan Ateş, neşeli tavırlarıyla da görenlerin ilgi odağı haline geldi.