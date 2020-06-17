Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
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Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde ahıra girmek isteyen 3 metre boyundaki yılan vatandaşlar tarafından öldürüldü.

Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
17.06.2020 12:02 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:06

Mersin'in Tarsus ilçesinde ahıra girmek isteyen 3 metre boyundaki yılan vatandaşlar tarafından öldürüldü.

İlçeye bağlı Ardıçlı Mahallesi'nde küçükbaş hayvanların barındığı ahıra girmeye çalışan engerek cinsi 3 metrelik yılan görenleri şaşırttı. Gördükleri yılan karşısında korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar yılanı bir süre kovaladıktan sonra öldürdü. Ardıçlı Mahallesi Muhtarı Duran Ali Aslan, "Bu tür vakalar mahallemizde çok yaşanıyor. Ancak bu yılan oldukça büyük. Zehirli olduğunu düşündüğüm engerek yılanı, koyun çadırımızın hemen yanında görüldü. Arkadaşlarımız etkisiz hale getirmiş" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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