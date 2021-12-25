Ahıra giren çiftçi, inekteki tuhaflığı hemen fark etti! Mastit olan hayvanın memesinden katı halde süt çıktı
Ahıra girdiğinde ineğinde farklılık olduğunu gören vatandaş, ineğin memesine bakınca tıkandığını gördü. İneğinin acı çekmesi nedeniyle yıkılan adam, videoyu sosyal medyadan paylaşarak çözüm önerisi talep etti. İneğin, süt kanallarının enfeksiyon nedeniyle tıkandığı, bu duruma ise Mastit adı verildiği belirtildi.
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, süt kanalları tıkalı olan inek büyük üzüntü yarattı. Çiftlik sahibi bir vatandaş, ahıra girdiğinde ineğinde gariplik olduğunu fark etti. Ancak bu garipliğin nedenini ilk başta anlamadı.
İneğin memesine bakan vatandaş, sütün katılaştığını ve akmadığını fark etti. Süt kanalları tıkanan ineğin acı çektiği belirtilirken, bu anları sosyal medya hesabından paylaşan vatandaş çözüm önerileri talep etti.
Söz konusu video, kısa süre içerisinde çok sayıda yorum aldı. Kullanıcılar, inekler için kullanılan bir ilacın acilen uygulanması gerektiğini, yoksa hayvanın acı çekmeye devam edeceğini belirtti. Videoda, kısa sürede çok sayıda izlenme de aldı.
Mastit, süt kanallarının tıkanmasından kaynaklı ve genellikle enfeksiyonla seyreden meme inflamasyonudur. Göğüsler dolduğunda boşaltılmazsa göğüs kanalı tıkanıklığı göğüs kanalı tıkanıklığı ortaya çıkar. Emziren annenin göğüs kanalı tıkanırsa ve tedavi edilmezse mastit oluşabilir.
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