Son dakika: Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (18)
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Son dakika: Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (18)

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Akın - Haberler | Güncel

Son dakika haber: AHIR ÇATISI ENKAZINDAKİ KEÇİ, 6 GÜN SONRA CANLI ÇIKTIAntalya'nın Manavgat ilçesi Oymapınar Mahallesi'nde 6 gün önce başlayan orman yangınının ilk gününde, Tahir Yılmaz'a ait ahır ve ev tamamen yandı.

AHIR ÇATISI ENKAZINDAKİ KEÇİ, 6 GÜN SONRA CANLI ÇIKTI

Antalya'nın Manavgat ilçesi Oymapınar Mahallesi'nde 6 gün önce başlayan orman yangınının ilk gününde, Tahir Yılmaz'a ait ahır ve ev tamamen yandı. Altı gün sonra ekipler çöken ahır çatısının enkazını kaldırdığında, altında canlı bir keçi olduğunu gördü. Hayvana ilk müdahaleyi ekipte gönüllü çalışan veteriner hekim Hasan Gökhan Özhasenekler yaptı. İlk aşamada su verilen ve oldukça susadığı gözlenen hayvan, serum ve yanık tedavisi uygulanarak, gözetim altına alındı.

Mehmet AKIN/MANAVGAT,


Son dakika: Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (18)
Son dakika: Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (18)
Son dakika: Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (18)
Son dakika: Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (18)
Son dakika: Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (18)
Son dakika: Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (18)
Son dakika: Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (18)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Akın

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