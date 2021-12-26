AHİD Başkanı Yaman'dan Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Yiğiner'e ziyaret

ANKARA (İHA) - Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Genel Başkanı Hilmi Yaman, Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner'i makamında ziyaret etti. Başkan Hilmi Yaman, yakın zamanda olacak yeni oda seçimleri için Mehmet Yiğiner'e tam destek verdiklerini açıkladı.

Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği Genel Başkanı Hilmi Yaman ve yönetim kurulu üyeleri Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehhmet Yiğiner'i makamında ziyaret etti. Başkan Hilmi Yaman, yakın zamanda olacak yeni oda seçimleri için Mehmet Yiğiner'e tam destek verdiklerini açıkladı.

Ankara'nın gelişmesi ve daha ileriye taşınması için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını açıklayan Hilmi Yaman ve Mehmet Yiğiner, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Hoş sohbet havasında geçen ziyaret hatıra fotoğrafları çekilerek son buldu. - ANKARA

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