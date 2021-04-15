Ahi diyarı Kırşehir'de açılan "Hayır Çarşısı" ihtiyaç sahiplerine umut olacak
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Ahi diyarı Kırşehir'de açılan "Hayır Çarşısı" ihtiyaç sahiplerine umut olacak

Ahi diyarı Kırşehir'de açılan 'Hayır Çarşısı' ihtiyaç sahiplerine umut olacak
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Ahiliğin başkenti Kırşehir'de açılan Hayır Çarşısı, ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerin gıda ve temizlik ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlayacak.

Ahiliğin başkenti Kırşehir'de açılan Hayır Çarşısı, ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerin gıda ve temizlik ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlayacak.

İl Müftülüğünce kent merkezindeki Hoca Ahmet Yesevi Camisi avlusunda oluşturulan Hayır Çarşısı'nda, dar gelirliler temizlik ve gıda malzemesi ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman, AA muhabirine, Ahiliğin merkezi Kırşehir'de cömertlik ve eli açıklığın örneği olarak Hayır Çarşısı kurmaya karar verdiklerini söyledi.

Cami avlusundaki çarşıda ilk etapta gıda ve temizlik ürünlerinin yer aldığını, ileriki zamanlarda giysi de ekleyeceklerini vurgulayan Yaman, "İmamlarımız mahallelerindeki fakir fukarayı, ihtiyaç sahiplerini belirleyecekler. İhtiyaç sahiplerine aylık dolum yapılabilen birer kart vereceğiz. Her ay ihtiyaç sahiplerinin kartlarına belirli bir miktar yükleme yapılacak. Kart okuyucumuzu da aldık. Ürünlerimizi de buraya barkotlu olarak koymaya başladık." ifadelerini kullandı.

Yaman, hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında aracı olmak istediklerine işaret eden Yaman, "Burayı bu maksatla ramazan ayında kurduk, daha sonra da sürdüreceğiz. Hedefimiz görevlimizin caminin değil, mahallenin imamı olduğunu göstermek. Mahalleli cami görevlimizin mahallesindeki fakir fukara ve ihtiyaç sahipleriyle ilgilendiğini görecek." dedi.

Ahiliğin 740 prensibinden birisinin de "mürüvvet" olduğuna dikkati çeken Yaman, "Yani elin, kapın ve sofran açık olacak. Bu anlayıştan yola çıkarak çarşımıza gıda yardımıyla başladık. Ahiliğin prensiplerine ve ruhuna uygun bir adım atmış oluyoruz Hayır Çarşısı'yla. Hayırseverlerimizin katkılarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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