Ahbap gönülleri, Türk bayrağı dağıttı

31.08.2019 09:12

Aydın Ahbap Platformu gönüllüleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Türk bayrağı dağıttı.

Platform gönülleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Atatürk Kent Meydanı'nda toplandı.

Burada 35 gönüllü, Efeler Belediyesi'nin katkılarıyla aldıkları 500 Türk bayrağını vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

Platform tarafından yapılan yazılı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayram coşkusunu Aydın halkı ile birlikte hissetmek adına vatandaşlara Türk bayrağı dağıtarak bayramlaştıkları belirtildi.

Açıklamada, "Etkinliğimizin bu kadar ilgi görmesi bizi çok mutlu etti. Valiliğimiz ve emniyet güçlerimize de yanımızda oldukları için teşekkür ederiz. Ahbap olarak milli bayramlarımıza önem veriyoruz. Önümüzdeki milli bayramlarımızda da buna benzer etkinler yapmayı planlıyoruz. Bugüne kadar pek çok etkinlik düzenledik ve her geçen gün etkinliklerimiz daha fazla ilgi görüyor. Gönüllü sayımız ve projelerimiz de giderek artıyor. Böylesine güzel işlerde bir araya gelerek daha fazla etkinlik yapacağız. Bizi yalnız bırakmayan basın mensuplarına da teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA